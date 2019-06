Først var han assistent, så blev han chef, og nu er han så tilbage i assistentrollen.

Martin Retov er efter en halvsæson, som vikarierende cheftræner tilbage i rollen som assistent for den nye træner, Niels Frederiksen.

»Der er ikke så meget, der har ændret sig. Den eneste forskel er egentlig, at de store beslutninger ender på Niels' bord og ikke mit«, siger Martin Retov.

Den tidligere midtbanedynamo var ikke selv afvisende for at blive permanent cheftræner, men han er også afklaret med at være tilbage som assistenttræner.

Brøndbys cheftræner Martin Retov under superligakampen mellem Brøndby-FC Midtjylland på Brøndby Stadion, mandag den 20. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

»Det er fint og velkendt at være tilbage i assistentrollen, hvor jeg jo havde to år inden den halvsæson her, så det er egentlig meget rart«, siger Martin Retov.

For spillertruppen kan det være en udfordring, når der sker interne rokader i trænerteamet, men for Jens Martin Gammelby, der fik sit gennembrud i Brøndby-trøjen med netop Retov som chef, er det ikke noget problem.

»Jeg tror, vi allesammen har det samme forhold til Retov, som vi hele tiden har haft, og derfor virker det faktisk helt naturligt, selvom det kan være lidt vildt at sige. Han er stadig den samme bare i en anden rolle«, forklarer Jens Martin Gammelby.

Netop forholdet til spillerne er noget, som Martin Retov har forsøgt at bevare på samme måde, uagtet hans rolle i klubben.

»De kender mig jo, og det ændrer ikke noget, at jeg lige havde chefrollen i de her fire måneder. Jeg vil stadig være den samme person«, siger Martin Retov.

Retov skal nu indgå i et assistentteam med Jesper Sørensen, der blev ansat kort efter Niels Frederiksen, og det samarbejde glæder Retov sig til.

»Jeg synes, det er startet godt. Vi skal lige lære hinanden at kende, men jeg fornemmer, at vi ser nogenlunde ens på tingene, og jeg tror, vi kan blive et godt supplement til Niels«, siger Martin Retov.

Martin Retov og Jesper Sørensen står med ansvaret for Brøndbytruppen, indtil Niels Frederiksen vender retur fra EM-slutrunden med U21-landsholdet.