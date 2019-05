Brøndby-træner Martin Retov går fortsat efter Superligaens tredjeplads, men erkender, at det kræver mirakler at nå den.

Brøndby har haft en skidt sæson i Superligaen. Med kun tre kampe igen indtager klubben tabellens femteplads med seks point til tredjepladsen og dermed opfyldelse af sæsonmålet.

Bronzepladsen ser derfor svær ud at nå, men store dele af sæsonen kan reddes, hvis klubben gentager sidste års bedrift og henter pokaltitlen til Vestegnen.

Cheftræner Martin Retov vil dog ikke opgive tredjepladsen endnu, men erkender, at pokalfinalen alligevel bliver definerende for vurderingen af Brøndbys sæson.

»Den er selvfølgelig meget definerende, men vi vil også meget gerne ende på en plads, der kan give os en chance i Superligaen. Det er for meget at tro, at det hele kan reddes på én dag,« siger Retov til Brøndby-sitet 3point.dk.

»Vi skal være med i begge turneringer, og vi har også chancen for, i hvert fald at ende som nummer fire. Jeg har ikke afskrevet tredjepladsen, men vi ved også, at der skal ske mirakler for at Esbjerg eller OB ikke tager den tredjeplads,« siger han.

Mens pokalfinalen venter d. 17. maj har Brøndby først en vigtig hjemmekamp den kommende weekend mod FC Nordsjælland i Superligaen.

Tabes den, slukkes håbet om at skabe mirakler og nå tredjepladsen formentlig fuldstændig.