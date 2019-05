Han stod der sidste år. Og nu skal han stå der igen.

Når pokalfinalen fløjtes i gang fredag, er det for andet år i træk med Brøndby og Martin Retov som den ene part.

Denne gang bliver det for ham i cheftrænerrollen. Ikke at det gør den store forskel, understreger Martin Retov, der dog ser meget frem til opgøret. En kamp, der kan ende med at definere sæsonen på Vestegnen, erkender han.

»Det er en kæmpe stor kamp. Det er vores mulighed for at redde denne her sæson og få en titel og komme med i Europa næste sæson. Det er altoverskyggende lige nu, og det har det i og for sig også været den sidste uge.«

Med mandagens sejr over FC Nordsjælland er Brøndby stadig med i spillet om tredjepladsen. Men Martin Retov er ikke i tvivl om, hvad der vægter højest, hvis han skal vælge mellem bronze og pokaltitel.

»Det vil være at vinde pokalfinalen for mit vedkommende. Jeg synes, det vigtigste er at vinde titler som træner og spiller. Det er det, man bliver målt på,« svarer han uden at tøve.

Fredagens modstander er FC Midtjylland, der også fik en god optakt med en stor sejr over de nykårede mestre fra FC København.

Midtjyderne har selv påtaget sig favoritværdigheden, og det må de gerne for Martin Retovs skyld.

Han kalder dem egentlig også favoritter, og så må Brøndby bruge andre midler. Ikke kun på banen men også på tribunen, hvor mange tusinde Brøndby-fans kommer til at råbe holdet frem.

»Det skal bruges som altid. Det er en fantastisk tolvte mand,« siger Martin Retov. Han husker tilbage på sidste års finale mod Silkeborg, hvor et særligt øjeblik stadig står klart i erindringen hos Brøndby-træneren.

»Hvis nogen kan huske sidste år, så var det måske det mest imponerende syn, jeg nogensinde har set. Da vi kom ind med bussen på stadion, hvor man så den fjerne tribune helt gul og blå... Det var til at få tårer i øjnene over,« siger Martin Retov.

Pokalfinalen mellem Brøndby og FC Midtjylland bliver spillet i Telia Parken fredag den 17. maj klokken 17, og du kan selvfølgelig følge kampen LIVE her på bt.dk.