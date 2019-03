»Af en eller anden årsag er der noget skæbne forbundet med Brøndby og Horsens. Det må vi tage i stiv arm.«

Ordene kommer fra Martin Retov efter endnu en træning i den danske regn og blæst. For det er endnu engang CASA Arena, der danner rammen om et opgør, der skal afgøre Brøndbys skæbne.

I 2013 spillede Brøndby sig fri af nedrykning i Horsens, i 2018 var det samme sted, mesterskabsdrømmen for alvor smuldrede, og i år er det igen i det østjyske, Brøndby skal forsøge at sikre sig en plads i top-6.

I Brøndby vil de gerne viske det grimme billede væk fra sidste sæson, og derfor har kampen ikke fyldt meget i omklædningsrummet.

Brøndby kan med en sejr selv sikre en plads i top-6. Foto: Anders Kjærbye Vis mere Brøndby kan med en sejr selv sikre en plads i top-6. Foto: Anders Kjærbye

»Jeg har sagt, det ikke skal fylde i forhold til spillerne. Det er der ikke nogen grund til. Der er mange nye, og der var også nogen, der var med sidste år. Derfor er det en ny kamp, og det må vi acceptere, og det skal vi også. Der sidder nogen derinde, som slet ikke har de billeder i hovedet. Derfor kan vi ikke blive ved med at italesætte det. Det er en helt ny sæson og ny kamp,« siger Martin Retov til B.T.

Han lægger dog ikke skjul på, at skuffelsen satte sig.

»Jeg tror, det ubevidst sad i os allesammen hen over efteråret i forhold til, man blev mindet om det lidt for meget. Det kørte også en del i medierne, men vi har prøvet at lægge det væk, og jeg synes, det er kommet på afstand,« siger den midlertidige cheftræner.

Han husker maj-dagen sidste år som en, der startede godt, en kamp som Brøndby havde styr på. Lige indtil Horsens fik frispark uden for feltet, og Kjartan Finnbogason reducerede i 89. minut. Så 'eksploderede det', siger Martin Retov.

Vi skal være et top-6 hold, og bliver vi ikke det, er det en kæmpe bet for en klub af vores størrelse. Martin Retov, midlertidig cheftræner i Brøndby

Til sidst gik det galt, da selvsamme angriber i de døende sekunder sparkede udligningen i kassen. Vestegnen måtte nøjes med sølvmedaljer, men det er alligevel ikke den værste oplevelse i Martin Retovs fodboldliv. For den fandt sted for endnu flere år tilbage. Helt præcist den 18. juni 2003 på Brøndby Stadion.

Dybt inde i dommeres tillægstid scorede Hjalte Nørregaard for FCK og sikrede løverne matchbolden i mesterskabskampen, og den oplevelse gjorde mere ondt.

»Det, tror jeg, var fordi, man selv var på banen. Man havde på en måde opfattelsen af at kunne ændre og påvirke noget. Det kan jeg også som træner og alligevel ikke på samme måde. Jeg kan bruge mine indskiftninger og bruge noget taktisk, men når alt kommer til alt, er det en af drengene, der skal ind i den sidste nærkamp og vinde den. Det kan jeg trods alt ikke gøre ude fra bænken. Så tror jeg ikke, jeg er træner mere,« siger Martin Retov med et skævt smil.

»Det er en svær sammenligning, men når man selv føler, man kan påvirke noget på banen direkte med en aktion eller noget andet, gør det på en måde ekstra ondt,« siger Brøndby-træneren.

Martin Retov har stået i spidsen for Brøndby-holdet siden slutningen af februar. Foto: Claus Fisker Vis mere Martin Retov har stået i spidsen for Brøndby-holdet siden slutningen af februar. Foto: Claus Fisker

Søndag aften har han så muligheden på sidelinjen for at forsøge at diktere slagets gang, når pladsen i top-6 skal sikres. Vinder Brøndby, er den hjemme. Faktisk kan det også lykkes med både uafgjort og sågar et nederlag, men det er ikke noget, der fylder på Vestegnen.

»Vi bliver nødt til at få tre point. Skulle det ske, vi ikke får det, og de andre resultater går vores vej, tager vi selvfølgelig det med. Men vi kan ikke spekulere i det. Vi skal selv vinde,« slår Martin Retov fast.

Alle kampe bliver spillet samtidig, men det betyder ikke, at Brøndby-træneren vil tjekke de andre resultater løbende.

»Jeg vil nok have en enkelt information eller to, men ikke før sent i kampen, for indtil da er der ikke grund til at lave andet end gå efter tre point. Hvis ikke vi ligger til dem, får jeg måske en information, men ellers vil vi ikke følge særligt meget med,« understreger Martin Retov.

Brøndby kan med en sejr over Horsens søndag aften spille sig i top-6. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby kan med en sejr over Horsens søndag aften spille sig i top-6. Foto: Liselotte Sabroe

Han tror på sejren søndag aften, men ved også godt, at det kan glippe. Og skulle det ske, ville det være meget skuffende. Det lægger han ikke skjul på.

»Vi skal være et top-6 hold, og bliver vi ikke det, er det en kæmpe bet for en klub af vores størrelse. Mange har brugt ordet fiasko og katastrofe. De ord er for voldsomme for mig. Det er ikke sådan, vi er ved at rykke ned. Vores målsætning er top-3, og for at nå den skal vi som udgangspunkt være i top-6. Gør vi det, kan vi jagte OB, og så kan det stadig blive en fin sæson,« understreger Retov.

For både ham personligt og klubben vil en plads i den sjove halvdel betyde meget, og når søndagens kamp er fløjtet af, venter der så en landsholdspause på to uger. Og spørgsmålet er, om den kommer belejligt efter en hektisk periode for Brøndby?

»Det kommer i den grad an på, hvilken vej pilen peger. Er vi ikke kommet i top-6, er det måske 14 dage, hvor der skal tænkes i andre tanker og på ‘hvad gør vi nu’. Er vi kommet derop, er det klart, man måske får et mentalt pusterum, hvor man kan fokusere på, hvad der sker efter landsholdspausen,« siger Martin Retov.