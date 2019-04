Jens Martin Gammelby spillede torsdag sin bedste kamp som Brøndby-spiller. Og det har været lang tid undervejs. Men fra nu af går det kun én vej. Fremad.

»Jeg kan godt mærke, jeg har fået mere tillid. Og det betyder, at jeg har fået selvtillid. Det manglede jeg før. Det kommer kun, når man spiller. Når man sidder ude med skader og på bænken, så skal man tilbage i rytmen. Og det er jeg kommet. Og så kan jeg mærke, at jeg er kommet mere på bolden,« sagde Jens Martin Gammelby efter torsdagens pokalsejr over AaB.

Jens Martin Gammelby var i sidste sæson et af Superligaens varmeste navne, da han sammen med Robert Skov var en del af Superligaens måske bedste højreside. Brøndby måtte derfor også smide hele 11 millioner på Silkeborgs bord, for at få den høje back til Vestegnen.

Men under Alexander Zorniger blev det ikke til meget spilletid. Gammelby var for langsom, tog forkerte beslutninger, spillede bolden for meget tilbage og viste aldrig sine kvaliteter i kampene. Han blev tilmed udskiftet for Zornigers yndling, Dominik Kaiser, og ja - så bliver det ikke meget mere ydmygende.

Men siden Martin Retov har overtaget sædet, har Gammelby spillet næsten fast. Det kvitterede han endnu engang for torsdag med en god præstation. Og det jublede Retov efter kampen over.

Hvor er det, Jens Martin Gammelby har rykket sig så meget under dig?

»Hele hans robusthed og hårdhed. I det, vi forlanger af ham. Det var en stille jyde, der kom til Brøndby, men vi er ved at få pillet lagene af ham. Han viser også fremgang i dag. Han er offensiv og optimistisk. Tror på egne evner og det er rart at se,« sagde Retov efter kampen til B.T.

Gammelby mener også selv, at systemet under Retov passer bedre til hans spillestil.

»Vi spillere bredere nu, end vi gjorde under Zorniger. Det betyder, at jeg de sidste fire-fem kampe er begyndt at komme i flere situationer, hvor jeg kan vise de kvaliteter, jeg har. Specielt offensivt kan jeg jo godt lide at udfordre én mod én og trække ind til en afslutning med venstrebenet,« sagde han.

Det var tydeligt at se, at du blev sat mere i scene - og også havde lettere ved at indgå i spillet frem ad banen. Hvad skal der bygges på, før du rammer Silkeborg-niveauet?

»Jeg scorede jo seks mål i Superligaen sidste år. Næsten alle sammen med venstre. Ja, jeg mangler at få den klappet ind. Det kunne jeg rigtigt godt tænke mig. Og så vil jeg selvfølgelig gerne lægge nogle assists. For som du selv siger, så kommer jeg mere med frem, nu vi spiller bredere end førhen. Men jeg har jo vist det før, så det er bare finde sigtekornet frem,« lød det.

Var det her din bedste kamp som Brøndbyspiller?

»Det siger de andre i hvert fald, så det tror jeg da,« grinte Jens Martin Gammelby, som han forlod pressen.