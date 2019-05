Fire derbyer. Fire nederlag. Og en del af ærkerivalernes guldfest.

Det var en kedelig søndag for Brøndby og træner Martin Retov, der tabte 3-2 til FC København og kunne se dem fejre mesterskabet. Brøndby kom ellers til Telia Parken for at forsøge at spolere den stort anlagte guldfest.

»Vi prøver, men FC København er dygtige hjemme. Det må vi tage hatten af for. De vinder guldet fuldt fortjent.«

»Jeg synes, at vi gjorde det godt i store dele af kampen, og vi prøvede at byde dem op til dans. Vi har dem også i en periode ved 2-2. Desværre scorer de i vores gode periode,« siger Martin Retov.

Brøndby er med nederlaget 39 point bag FC København, men også et godt stykke efter bronzepladsen. Nu gælder det så om at ramme den fjerdeplads, som giver en duel om Europa-plads.

»Jeg ved godt, bronzen er svær. Det må vi indrømme. Det ser selvfølgelig sort ud, men vi må forsøge at ende så højt som muligt, og det kan også være, at en fjerdeplads må komme i spil i forhold til Europa. Vi vil gøre alt for at få så mange point som muligt i de sidste kampe,« siger Martin Retov og fortsætter.

»Jeg har ikke afskrevet tredjepladsen, men jeg ved godt, at det ser svært ud. Der skal mere eller mindre ske mirakler, før Esbjerg ikke tager den eller OB.«

Brøndby kan stadig nå at få metal i denne sæson. Der er også en pokalfinale mod FC Midtjylland. Og den er ikke blevet mindre vigtig nu.

»Den er meget definerende, men vi vil også gerne ende på en plads, der kan give os en chance i Superligaen. Det er ikke bare et skud i bøssen og tro, at det kan reddes på en dag. Vi skal være med i begge turneringer.«

»Vi har chancen for at ende som nummer fire i hvert fald, og det skal vi gå benhårdt efter,« siger Martin Retov, der også vil kigge på, hvordan Brøndby kan nærme sig FCK i næste sæson.

»Vi skal analysere på det. Vi har tabt alle fire kampe med et mål, så det er tæt. Det er ikke, fordi vi på nogen måde er ude af de her kampe. Vi må vende tilbage. Der er masser af positive ting, men også taktiske ting, som vi må forsøge at gøre bedre.«

Brøndby møder i de sidste kampe i Superligaen FC Nordsjælland, FC Midtjylland og OB.