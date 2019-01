Et betonelement skal udskiftes på Brøndbys legendariske tribune Sydsiden til efteråret, og indtil da må klubbens fans indstille sig på siddepladser på dele af tribunen.

I november sidste år meddelte Brøndby, at ingeniørfirmaet Rambøll var i færd med at undersøge et nedslidt betonelement under tribunen Sydsiden, og den undersøgelse er nu færdiggjort.

Rambøll anbefaler i den forbindelse Brøndby at udskifte betonelementet, og den opfordring har de blågule valgt at lytte til. Derfor meddeler klubbens administrerende direktør Jesper Jørgensen nu, at tribunen med al sandsynlighed vil skulle repareres i efteråret, når man har fundet den rette virksomhed til opgaven. Og det kommer til at betyde siddepladser på den nederste del af tribunen, hvilket vil formindske antallet af pladser, indtil arbejdet er gjort.

»Vi forventer, at udskiftningen af betonelementerne påbegyndes i andet halvår af 2019, da opgaven først skal i udbud, og derefter skal vi så afvente leverandørens levering og installering af de nye betonelementer. I resten af denne sæson og formentlig i begyndelsen af næste sæson vil vi derfor fortsat have sæder på den nedre del af sydtribunen, som man også oplevede det til vores to sidste hjemmekampe i efteråret. Kapaciteten på den nedre del af sydtribunen vil derfor fortsat være reduceret, så vi minimerer risikoen for markante svingninger på hele tribunen,« udtaler Jørgensen til klubbens hjemmeside.

Hør seneste episode af B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder, og husk, du også kan høre den i vores helt nye app HER

Han lover dog, at man vil gøre alt for, at arbejdet med tribunen skaber så få gener som muligt for klubbens fans.

»Vi har Danmarks mest stemningsskabende fans, og vi er bevidste om, at de sikkerhedsforanstaltninger, vi tager, indtil vi har fået udskiftet betonelementerne, desværre vil være til gene for mange af vores mest aktive fans, men vi ved, at der er forståelse for, at sikkerheden naturligvis kommer først,« siger Jørgensen og fortsætter:

»Vi kunne reelt set godt lukke mange tusinde fans ind på Sydsiden til vores kommende kampe, da det ikke er den statiske vægt, der udgør en eventuel risiko, men derimod store konstante svingninger. Men så skulle vi fortælle de fans, der kom, at de ikke måtte hoppe eller juble på Sydsiden, og det er i praksis helt umuligt. Der findes aldrig et godt tidspunkt at udskifte dele af tribunen på et stadion, da det er en langvarig proces, men vi gør alt, hvad vi kan for at minimere generne for fansene,« fortæller han.

Brøndby spiller deres første Superliga-kamp i 2019 den 10. februar, når de møder FC Nordsjælland på Right To Dream Park.