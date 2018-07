Allerede inden sæsonen er gået i gang, ser det ud til, at der bliver tilskuerfest i Superligaen – i hvert fald i Brøndby IF og FC Midtjylland. Begge klubber melder i dag om rekordhøjt antal solgte sæsonkort.

»Det er historisk højt. Der har været meget snak om tilskuerproblemer i Superligaen, men det her viser, at vores strategi er begyndt at bære frugt både sportsligt og kommercielt. Det er meget tilfredsstillende,« siger Thomas Skov Petersen, som er marketingchef i Brøndby, hvor der er solgt 9.500 sæsonkort solgt til fans på nuværende tidspunkt.

Det er 1.700 flere end i sidste sæson, hvor antallet nåede op på 7.800, hvilket på det tidspunkt var rekord. Dertil kommer omkring 1.800 sæsonkort købt af klubbens faste sponsorer.

Thomas Skov Petersen forklarer det således:

»Vi kan mærke, at vi har haft en god sæson. Det er begyndt at brede sig, at man som Brøndby-fan bare skal have sæsonkort. Selv til Sydsiden, hvor man står op og ikke har en fast plads, er der et stort salg. Næsten alle de faste siddepladser på langsiden er også næsten udsolgt. Det er ikke noget, vi havde regnet med at ramme så hurtigt. Vi havde kalkuleret med 10.000 i 2020 først.«

Fakta Sæsonkort-salg i de 'store' klubber Brøndby IF:

FC Midtjylland:

Hos de forsvarende danske mestre har de slået klubrekorden for antal solgte sæsonkort.

Hos de forsvarende danske mestre har de slået klubrekorden for antal solgte sæsonkort. Der var i dag solgt i alt 5.311 sæsonkort. Dertil kan man tilføje 1.050 VIP-sæsonkort. Til sammenligning solgte klubben ’kun’ 3.798 sæsonkort i sidste sæson plus samme antal VIP-sæsonkort. I 2017-sæsonen var tallet 3.174 plus 1.050 sæsonkort. Så det er en markant guld-effekt, de oplever på heden. AaB:

AaB har pt. solgt 2.300 sæsonkort. Klubben regner med mindst at ramme samme niveau som i sidste sæson, hvor det blev til 2700 solgte sæsonkort, når man tæller halvsæsonkort med. Klubben har til denne sæson indført en abonnementsordning, hvor man betaler et beløb hver måned. Man kan så vælge at tagne abonnementet når som helst på sæsonen. OB:

Lige nu ligger salget af sæsonkort i OB på niveau med sidste sæson med omkring 1.800 kort, oplyser klubben. Også i OB har nye fantiltag på vej, som kan booste salget, blandt andet to nye fanzoner. Ifølge klubben tilbyder de Superligaens billigste sæsonkort til 595 kroner.



AGF:

Det har ikke været muligt at få tallene.



FC København:

Ønsker ikke at oplyse antallet af solgte sæsonkort.

Også flere af de øvrige største Superliga-klubber fra de største danske byer, som oftest har de højeste tilskuertal, melder om et fint salg i sæsonkortene op til sæsonstart.

Hos mestrene fra FCM var der i dag solgt i alt 5.311 sæsonkort. Dertil kan man tilføje 1.050 VIP-sæsonkort. Til sammenligning solgte klubben ’kun’ 3.798 sæsonkort i sidste sæson plus samme antal VIP-sæsonkort. Også her er der tale om et sæsonkort-rekordsalg.

I OB og AaB er man allerede på nuværende tidspunkt på samme niveau som klubberne endte på i sidste sæson.

Fælles for de adspurgte Superliga-klubber, B.T. har været i kontakt med, er, at de regner med, at antallet af solgte sæsonkort stiger i takt med at sæsonen kommer i gang.

Eksempelvis kan deltagelse i et europæisk gruppespil betyde øget salg i klubber som Brøndby og FC Midtjylland, ligesom en eksempelvis god stime på tre sejre kan kaste et mersalg af sig.

Derudover er det ventet, at det vil give en effekt i sig selv, at bolden begynder at rulle igen i weekenden i den bedste danske række efter en lang sommerpause.

»Vi forestiller os, at en del venter til sidste øjeblik,« siger Brian Andersen, som er pressechef i AaB.

I FC København ønsker man ikke opgive antallet af solgte sæsonkort. B.T, har heller ikke haft mulighed for at få tallene fra AGF.