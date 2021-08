Mandag offentliggjorde OB, at klubben får glæde af den norske højreback Nicholas Mickelson fra årsskiftet.

Det sker, når hans kontrakt med Strømsgodset udløber. Men nu er der kontroversielt nyt i sagen.

Det er nemlig kommet frem, at den 22-årige nordmand skal have rejst til Danmark for at skrive under med OB, uden at Strømsgodset havde givet tilladelse til det. Han skulle have meldt sig syg for at slippe for træning.

Det skriver de norske aviser Drammens Tidende og Hamar Arbeiderblad.

Da Strømsgodset i weekenden besejrede Odds Ballklubb, var det uden Nicholas Mickelson i truppen.

Han havde nemlig karantæne – men ikke af sportslige årsager.

I stedet skyldtes det en rejse til udlandet – angiveligt Odense. Det bekræfter den norske klub.

»Jeg kan bekræfte, at Mickelson var ude mod Odd grundet karantæne efter en udenlandsrejse. Det er en sag, vi håndterer internt i klubben. Vi har ikke flere kommentarer,« siger Magne J. Nilsen, medie- og kommunikationschef i Strømsgodset, til Drammens Tidende.

Det er usikkert, hvorvidt den unge højreback kan se frem til en straf af sin klub, skriver Hamar Arbeiderblad.

Nicholas Mickelson har kun fået fire indhop for Strømsgodset i denne sæson, og han skulle have sagt til norsk Discovery, at han håber, klubben og OB kan lave en aftale om et tidligere skifte.

»Jeg håber, klubberne kommer til enighed så hurtigt som muligt. Jeg trænger til tillid og føler mig lidt færdig i klubben. De har sagt, jeg er backup, og jeg har været ærlig i lang tid og sagt, at jeg ikke kommer til at forlænge.«

»Nu håber jeg, at klubberne kan blive enige, så Strømsgodset får penge for mig, i stedet for at jeg går gratis. Hvis de får det, og jeg får mit ønske, bliver det egentlig win-win,« har Mickelson altså sagt til norsk Discovery ifølge Hamar Arbeiderblad.

Avisens sportsjournalist Arve Hovelstuen Blystad fortæller B.T., at Mickelson normalt er en stille og rolig fyr.

Sportschef i OB Michael Hemmingsen slår over for B.T. fast, at nordmanden tiltræder i Ådalen 1. januar 2022 som aftalt.

»Men der er ikke noget, der er endeligt i fodboldverdenen,« tilføjer han.