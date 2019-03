AaB-legenden Rasmus Würtz havde ingen idé om, hvilke reaktioner han ville modtage i forbindelse med sit karrierestop.

Men i løbet af to dage er de positive og respektfulde tilkendegivelser nærmest væltet ind.

Det fortæller en overvældet Rasmus Würtz til B.T. søndag.

»Folk rundt omkring har simpelthen været så søde. Jeg har fået rigtig, rigtig mange positive beskeder, og det er jeg sindssygt taknemmelig over. Det har været enormt overvældende,« fortæller Rasmus Würtz.

Alting har en ende! Og til sommer ender min aktive fodboldkarriere. Meget gennemtænkt beslutning der trods mange følelser, føles rigtig. Tak til alle på min vej, min dejlige familie og specielt min hustru for en enorm støtte i alle årene — Rasmus Würtz (@wurtz22) 22. marts 2019

Rasmus Würtz spillede i AaB fra perioden 2002 til 2007 og havde i årene efter to afstikkere til FCK og Vejle. I 2009 vendte han tilbage til AaB, hvor han efterhånden er blevet et klubikon.

Derfor har Rasmus Würtz naturligvis modtaget mange tilkendegivelser fra egne fans, men samtidig har han ikke kunne undgå at se, hvordan fans tilknyttet andre Superliga-klubber også har reageret.

»En ting er ens egne fans, som betyder meget - både fans, folk omkring klubben, tidligere spillere og andre, man har spillet sammen med - men jeg kan også se, at modstandernes fans har sendt pæne beskeder. Det er jo bare fantastisk, og det betyder meget. Det er jeg sindssygt glad for.«

»Det viser jo en kæmpe respekt, hvilket fortæller, at jeg må have gjort noget rigtigt i den tid, jeg har spillet. Og selvom der ikke er nogen tvivl om, hvilken klub man hører til, så betyder det da helt sikkert meget, at modstandernes fans synes om den måde, jeg har optrådt på.«

Aab missede lige nøjagtig muligeden for at spille med om medaljer og skal derfor spille nedrykningsspil efter den igangværende landsholdspause. Foto: Henning Bagger Vis mere Aab missede lige nøjagtig muligeden for at spille med om medaljer og skal derfor spille nedrykningsspil efter den igangværende landsholdspause. Foto: Henning Bagger

Vil blive i fodboldverdenen

Selvom 35-årig Rasmus Würtz stadig har en håndfuld kampe tilbage med AaB, er Würtz så småt ved at spore sig ind på, hvad han fremadrettet skal lave.

»Lige nu læser jeg noget ledelse og coaching. Jeg synes, sportspsykologien er mega spændende og noget, jeg gerne vil arbejde med. Hvis jeg så samtidig kan koble det sammen med min egen erfaring som spiller, håber jeg at kunne hjælpe spillere, der ønsker at blive bedre.«

»Samtidig vil jeg også hjælpe spillere, der må have det svært. Der er jo altid hårde perioder af forskellige årsager, og nogle gange har man brug for værktøjer for at komme videre.«

»Det kan være i forbindelse med, hvordan man skal håndtere en skade. Det kan også være midt i en en periode, hvor det kan være svært at se lykken med det hele. Som fodboldspiller er det nemlig enormt vigtigt at have den del i orden,« fortæller Rasmus Würtz.

Rasmus Würtz med guld om halsen i 2014. Foto: Henning Bagger Vis mere Rasmus Würtz med guld om halsen i 2014. Foto: Henning Bagger

Han bekræfter også, at han i øjeblikket er i en dialog med AaB om en mulig coachrolle i klubben.

»Det er dog slet ikke på plads endnu, men vi har da luftet tanken. Det skal vi snakke videre om, når tiden nærmer sig.«

I AaB har Rasmus Würtz spillet 482 officielle kampe, hvilket er næstflest i klubbens historie siden 1885. Antallet af kampe er kun overgået af klubrekordholder Torben Boye med sine 560 officielle optrædener for AaB.

Rasmus Würtz var som anfører med til at vinde det danske mesterskab tilbage i sæsonen 2013-2014.