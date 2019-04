Efter nogle sure år i Danmark har Rasmus Jönsson fået fodboldglæden tilbage.

»Jeg trivedes rigtigt godt i Danmark - socialt og sportsligt - men jeg følte virkelig, at det ikke længere var lige så sjovt at spille fodbold,« siger han.

Den svenske fodboldspiller fortæller nu i et interview med Expressen om de vedvarende og store lyskeproblemer, som har præget en stor del af hans karriere - og som ikke mindst påvirkede årene i Superligaen. Først i AaB, siden i OB.

Det var så slemt, at han overvejede at sige stop.

Rasmus Jönsson i AaB-trøjen. Foto: Henning Bagger Vis mere Rasmus Jönsson i AaB-trøjen. Foto: Henning Bagger

»Jeg havde ondt i lysken hver dag i tre år. Så jeg havde det sådan: 'Skal jeg stoppe med at spille fodbold? Eller skal jeg flytte hjem og se, om jeg kan finde glæden frem igen?' Så i den periode tænkte jeg mange gang, at jeg bare ville hjem og begynde forfra,« siger Rasmus Jönsson i interviewet.

Allerede da han i sommeren 2013 ankom til AaB var 'helvedet' begyndt med lysken. Men han spillede og spillede og spillede.

»Det var sygt. Jeg præsterede så godt, at jeg startede inde i alle kampe, selv om træneren vidste, at han måtte skifte mig ud efter 60-65 minutter. Hver eneste gang. Alligevel spillede jeg næsten hele sæsonen,« siger Rasmus Jönsson, der også dumpede ind på et hold, der gik hen og vandt DM-guld i hans første sæson i Danmark:

»Fordi det gik så godt glemte man det lidt. Men ud over det... det var frygteligt. Og mentalt var det hårdt. Jeg fik også meget ros. Jeg spillede godt, men jeg kunne ikke røre mig. Jeg var helt ubevægelig. Der lærte jeg virkelig at tænke anderledes og udvikle andre dele af mit spil. Jeg blev tvunget til at blive endnu klogere,« siger Rasmus Jönsson.

Rasmus Jönsson i OB-trøjen. Foto: Claus Fisker Vis mere Rasmus Jönsson i OB-trøjen. Foto: Claus Fisker

Han har siden fået vished for, at det ikke forværrede skaden, at han blev ved med at spille. Men det tog længere tid at komme over problemerne.

Og det hjalp ikke at tage til Odense og OB. Lyskeproblemerne blev ved og ved.

»Du sidder et eller andet sted i Odense for at spille fodbold, og det er ikke fordi, at jeg synes, at det er skidesjovt at bo i Odense. Min kæreste boede stadig i Aalborg, og så sad jeg dér. Og hvis jeg ikke synes, at det er sjovt at spille fodbold, hvorfor sidder jeg så der. Det er et job, men det så speciel en verden, at det er afgørende, at det også er sjovt for at kunne præstere. I hvert fald for mig,« siger Rasmus Jönsson.

I sommeren 2018 vendte Rasmus Jönsson så tilbage til Sverige og Helsingborg. Her han han scoret to mål i de første to kampe i denne sæson.

Og nu er både lyskeproblemerne blevet bedre ved hjælp af behandling i den svenske klub. Også humøret er bedre.

»Jeg føler, at jeg er bedre, end jeg har været i rigtigt mange år. Og det er derfor, at jeg har hængt i og har kæmpet i alle årene, når det er gået op og ned: At jeg ved, hvad jeg kan med bolden på den tekniske front. Det har jeg aldrig tvivlet på,« siger Rasmus Jönssn:

»Og så har jeg mentalt accepteret, at det nok kom til at tage lidt tid.«

Rasmus Jönsson spillede tre år i AaB og to år i OB, og det blev til i alt 122 Superligakampe - i kun 40 af dem fik svenskeren fuld spilletid. Han scorede 20 mål og lavede 10 oplæg.