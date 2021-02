Han køber og sælger med stor succes.

Og trofaste Superliga-fans kender ham som personen, der ikke holder sig tilbage for at blande sig i fodbolddebatten, hvis der er noget, der ligger ham på sinde.

Det var sågar ham, der i 2017 stillede sig op foran journalisterne på Brøndby Stadion en søndag aften og fremlagde den omdiskuterede retfærdighedstabel 'table of justice', som fodboldfans efterfølgende gjorde tykt grin med.

I dag ser situationen dog helt, helt anderledes ud. I stedet kan han nu nærmest bade sig i den succes, han opnår gennem køb- og spillersalg i England.

Rasmus Ankersen er sportschef i den engelske fodboldklub Brentford.

»It takes ten years to create an overnight succes,« forklarer en travl Rasmus Ankersen som det første, da B.T. fanger ham på telefonen.

Dobbeltjobbet som sportschef i Brentford og bestyrelsesformand i FC Midtjylland, som i øvrigt begge er ejet af den engelske rigmand Matthew Benham, giver ham nemlig ikke ret mange timer i døgnet, der ikke handler om fodbold.

Noget, som da også har været med til at avle succes i det engelske fodboldmiljø, hvor Brentford i skrivende stund ligger i toppen af The Championship.

»Det er et resultat af et målrettet arbejde over flere år. Vi har bygget op til, at vi skulle blive et tophold. Det havde vi også allerede sidste år, inden oprykningen glippede. Det har vi forhåbentlig lært noget af, og jeg synes da også, at vi ser stærke ud,« fortæller den danske Brentford-chef.

Oplevelsen fra sidste år, hvor London-klubben til allersidst missede oprykningen til Premier League efter en flot sæson, er bestemt heller ikke noget, som hverken spillere, trænere eller ledelsen har glemt, forsikrer han:

»Den sidder stadig i os, men det er på en god måde. Der er ikke nogen, der snakker om oprykning og går med hænderne over hovedet på træningsanlægget her. Vi fokuserer på at holde standarderne høje og levere i kampene. Så må vi se, hvor vi er henne, når vi kommer til slutningen af sæsonen. Der er stadig rigtig mange kampe endnu.«

Netop det – og den ekstremt tætte topstrid i ligaen – gør, at den 37-årige sportschef på ingen måde vil tale om en mulig status som Premier League-hold efter sommerferien.

»I Championship er forskellen på holdene bare heller ikke større, og hvis det ikke lige går vores vej på dagen, så kan vi tabe til alle hold,« siger Rasmus Ankersen, der vurderer danskerklubbens trup til at være på samme niveau som i sidste sæson.

Det er på trods af, at Brentford i september blandt andet kunne offentliggøre klubbens dyreste salg nogensinde, da man solgte angriberen Ollie Watkins til Aston Villa for et rekordhøjt beløb på næsten 30 millioner pund – svarende til cirka 250 millioner danske kroner.

»Jeg synes, at vi har tabt lidt på den offensive del, hvor vi var meget sprudlende sidste år, men vi er samtidig blevet stærkere defensivt. For mig er holdet på cirka samme niveau som sidste sæson, og det er vi ret godt tilfredse med set i lyset af, at vi har solgt vores bedste offensive spillere,« forklarer han videre.

Har I en plan, der siger, at det er i år, at I SKAL rykke op?

»Nej, det har vi ikke. Vi forsøger, ligesom vi har gjort de sidste seks år, hvor jeg har været her, at lægge et lag mere på år for år. Vi vil hele tiden forbedre os. Der er mange andre ting, der ikke er inden for vores kontrolområde, som bliver afgørende. Det så vi sidste år, og det gør vi nok også i år.«

Men hvor fortrøstningsfuld er du så i forhold til, at I kan præstere på samme niveau endnu en sæson, hvis oprykningen heller ikke lykkes i år?

»Det er i hvert fald vores ambition hele tiden at forbedre os, men vi er også en klub, der lever af at sælge spillere. Det er vores økonomiske motor. De sidste fem-seks år har vi solgt vores bedste spillere efter hver sæson, men alligevel er vi blevet stærkere.«

Er du Danmarks bedste fodboldkøbmand?

»Ahh, det ved jeg ikke. Vi er jo flere om det herovre. Det er ikke kun mig. Jeg har et stort ansvar for køb og salg samt ledelse af fodboldafdelingen, men vi er jo flere om det. Det, der også gør, at vi kan købe og sælge til gode priser, er, at vi sammen har opbygget noget erfaring i forhold til salgsprocesser,« fortæller Rasmus Ankersen, inden han afslutter:

»Spillersalg er lidt ligesom at sælge en mellemstor dansk virksomhed. Det er lidt de samme processer, når man gennemsøger markedet og sørger for, at der kun er én, der kommer til bordet for at spise med og få priserne op. Den erfaring har vi opbygget de senere år, og det er blevet vores varemærke.«