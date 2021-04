Superligaens mest dramatiske kamp i denne sæson blev afviklet i Aarhus mellem AGF og FC København, og en af hovedpersonerne var Viktor Fischer.

FCK-stjernen var involveret i flere kontroversielle situationer, og kom i fokus ved at flere gange blive liggende i græsset efter frispark og nærkampe, hvor han slog sig.

Det fik AGFs spillere og stab op i det røde felt. Det samme er fans på sociale medier, hvor Viktor Fischer får en hård medfart, og blandt andet bliver kaldt en kandidat til at vinde en Oscar og den danske Neymar - bare uden talent.

Læs med herunder for at få et udpluk af kommentarerne fra Twitter om Fischer, som var med til at vinde 2-1 over AGF i det vigtige topopgør i Superligaen.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

På denne Oscar-aften, er der ingen tvivl om, at bedste "skuespil" går til FCK og Viktor Fischer.

Er Fischer det største skvat, ligaen nogensinde har set? Jeg hælder til et ja.

Viktor Fischer må være ligaens mest hadede spiller. Og det er uden tvivl selvforskyldt. Pinlig opførsel i aften. Mere usympatisk spiller skal man lede længe efter

Håber, de har mange kirurger på arbejde ude på Skejby, for Fischer må da have brækket alle lemmer sådan som han rullede rundt.

Total overtænding på sidelinjen. Og nå ja, Fischer måske den mest usportslige af alle

Viktor Fischer er en af de mest usympatiske fodboldspillere, vi nogensinde har haft i Superligaen.

Viktor Fischer er den danske Neymar, bare uden fodboldtalentet.

And the Oscar goes to... Viktor Fischer!

Der er dog også en del - selvfølgelig hovedsaligt FCK-fans - der hylder Viktor Fischer. Her et lille udpluk:

Bare fordi alle er så bitre: Fischer er for fed.

Hvis man ikke elsker Fischer, så er man da et ynkeligt menneske.

Selv siger Viktor Fischer til Onside, at han lever fint med, at han bliver svinet til af fans på de sociale medier og af andre:

»Jeg synes, at jeg besvarer usportslig opførsel ved at spille klogt, og tage den tid, det tager. Det gør ondt at blive eftersparket i ribbene, at lande på skulderne, at vride om på anklen. AGF spiller spillet. Vi spiller spillet. Folk kan mig lige det prædikat, de vil. De fleste uden for København synes, jeg filmer. Men så er det godt, at jeg bor i København,« siger FCK-stjernen.

Med sejren er FCK tre point foran AGF. Heldigvis fortsætter showet i næste runde, hvor de to hold skal ud i en ny dyst om bronzemedaljerne.