Brøndby-fans var torsdag aften samlet foran klubbens stadion i protest over den tidligere yndling Kamil Wilczeks skifte til rivalerne fra FC København.

Ifølge B.Ts fotograf på stedet var det flere hundrede fans, som havde valgt at troppe op. Her blev der råbt smædesange rettet mod den polske angriber og brændt plakater af.



Dog var meldingen, at der ikke ville blive brændt Brøndby-trøjer af med Wilczeks navn på ryggen på grund af mediernes tilstedeværelse.

B.T har været i kontakt med Københavns Vestegns Politi, der har været til stede ved protesten, men de melder, at fansene så småt er ved at bryde op, og at der kun har været lidt udfordringer med brugen af pyroteknik.

Wilczeks kontroversielle skifte til FC København blev officielt tidligere torsdag, da han skiftede til Brøndbys ærkerivaler på en treårig aftale. Skiftet har sendt chokbølger igennem den blå/gule-fanskare.

Polakken var igennem fire sæsoner en kæmpe succes og blev klubbens mest scorende, inden han i januar tog til Tyrkiet for at spille for Göztepe.



Derfor havde ingen forudset det syn, der mødte pressen på københavnernes træningsanlæg torsdag formiddag.

Her stod Wilczek klar til at træne i en FC København-trøje.