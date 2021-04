Randers er for første gang nogensinde med i mesterskabsslutspillet, men i den første halvdel er det kun blevet til et enkelt point. I fem kampe.

Søndag blev det til et nyt nederlag, da Brøndby besejrede kronjyderne med 2-0, og det får profilen Vito Hammershøy-Mistrati til at kigge indad på holdets vegne.

»Jeg tror, at det ligger i alles underbevidsthed, at det ikke gælder liv eller død, som det plejer, når man spiller overlevelseskampe i nedrykningsspillet, og det skal vi arbejde på. Det er en ny ting for os. Vi må hanke op i os selv og kræve endnu mere af os,« siger Vito Hammershøy-Mistrati, som tilføjer:

»Det skaber en eller anden form for tilfredshed i truppen, at vi allerede efter 22 kampe har nået vores sæsonmål,« konstaterer midtbanestrategen for Randers, der har et stort mål tilbage i sæsonen – pokalfinalen Kristi himmelfartsdag mod Sønderjyske.

Det kunne også ses på dagens startopstilling mod Brøndby, hvor anfører Erik Marxen eksempelvis startede ude.

»Selvfølgelig har vi nogle spillere, som måske godt kunne have spillet, hvis det gjaldt liv eller død. Selvfølgelig bliver der tænkt lidt ekstra over tingene, for det ville være surt for alle, hvis der var én, som blev skadet i længere tid, fordi man skulle spille en kamp mod Brøndby,« siger Hammershøy-Mistrati, der slår fast, at holdet skal til at få en sejr inden det opgør.

»Helt sikkert, og Sønderjyske er også kommet i gang igen, har jeg set, så det vil være noget værre noget, hvis vi går ind til den finale uden en sejr, for så bliver det svært. Vi må fokusere på den næste kamp, for der er ikke så meget andet at gøre. Vores præstation i dag er dog okay,« pointerer han.

Randers-træner Thomas Thomasberg kiggede lidt mere analytisk på det og bag om resultaterne, da han skulle forholde sig til sin spiller Vito Hammershøy-Mistratis holdning til holdets seneste kampe.

»Vito er nogle gange i sine følelsers vold i forhold til, at han er derinde, men jeg konstaterer bare, at jeg kan se et hold, der arbejder rigtig meget for tingene og gør de ting, de skal. Jeg kan ikke se, at der mangler fem procent i løbevillighed eller den slags. Pokalfinalen vil vi blive spurgt om efter hver kamp, og især hvis vi ikke får sejrene eller resultaterne. Og selvfølgelig bliver det også svært, men vi har endnu ikke haft en modstander, der har gjort, at vi bagefter følte, at vi havde noget at komme efter,« forklarer han.

Randers har to kampe mere i Superligaen inden pokalfinalen mod Sønderjyske. Næste gang gælder det igen Brøndby, blot på hjemmebane, inden AGF gæster lokalrivalerne.