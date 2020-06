Rutinerede Johnny Thomsen stopper i Randers FC efter sæsonen.

Klubben skal spare penge efter coronakrisen og har prioriteret ikke at forlænge den tidligere landsholdsspillers kontrakt.

Det skriver klubben på sin hjemmeside, hvor de forklarer, at Johnny Thomsen er den eneste Randers-ejede spiller med kontraktudløb efter denne sæson.

»Vi så gerne, at Johnny skulle fortsætte, for han betyder stadigvæk meget både på og uden for banen. Det fremtidige sportslige budget gør dog, at vi ikke kan forlænge aftalen. Det er virkelig ærgerligt, for Johnny har vist, at han trods sin alder sagtens kan være med på det højeste niveau,« siger sportslig- og kommerciel direktør i Randers FC, Søren Pedersen.

Her ærgrer Johnny Thomsen sig over klubbens beslutning.

»Det var ikke lige måden, jeg havde tænkt mig at slutte af på i den klub, som over årene har udviklet sig til at blive min klub. Kunne jeg have valgt en anden sæson som min sidste i Randers FC, så kunne jeg godt have fundet et par stykker, der havde været bedre.«

»Især set i lyset af denne mærkelige corona-tid med en lang pause og ingen tilskuere på stadion, for jeg ærgrer mig virkelig over at slutte på den her måde, hvor jeg ikke kan tage ordentlig afsked med de fans, der har betydet meget for mig i min tid i klubben. Jeg er virkelig taknemmelig for den opbakning, jeg har oplevet gennem årene. Jeg har altid følt mig værdsat, og det vil ikke blive glemt,« siger Johnny Thomsen.

Johnny Thomsen har spillet over 250 kampe for Randers FC, siden han kom til klubben i 2012. Han startede karrieren i Frederica, hvor han også er fra. Siden kom han til Sønderjyske og FCK inden Randers.

Johnny Thomsen har desuden spillet tre A-landskampe for Danmark.

/ritzau/