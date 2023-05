Randers melder med søndagens nederlag til Brøndby sig selv ud af kampen om medaljer i Superligaen.

Der er ellers kun seks point op til AGF og Viborg på tredje- og fjerdepladsen med 12 point endnu at spille om, men når cheftræner Rasmus Bertelsen bliver spurgt, om han giver op i forhold til de tre øverste pladser, er svaret klart og tydeligt.

»Det må man sige. Nu skal vi til at jagte en fjerdeplads, som måske bliver svær, men vi kan ikke stoppe med at spille nu. Der er fire kampe tilbage, og vi skal se, hvad vi kan skrabe sammen, men først og fremmest skal vi arbejde på at få nogle point hjem, når vi lige har tabt to kampe i træk.«

I dine øjne er bronzepladsen helt væk?

»Ja. Fordi jeg synes, at Viborg og AGF er to gode hold, og det handler om, at vi skal hente dem begge, og det bliver for langt væk med fire kampe igen. Vi snakkede allerede inden kampen om, at hvis den rigtigt skulle leve, skulle vi have haft en sejr i dag.«

Sådan gik det som bekendt ikke med et nederlag på 1-3, og der var aldrig tvivl om, hvem der ville vinde og tabe, da Brøndby tidligt i kampen kom foran og førte med 3-0 ved pausen.

Det står i skærende kontrast til det omvendte opgør i Brøndby for blot 14 dage siden, da Randers ødelagde hjemmeholdet med en sejr på 4-0.

»Det var et helt andet kampbillede, vi ser i dag. Vi vidste jo godt, at Brøndby havde justeret nærmest 180 grader på deres taktik, fra vi mødte dem sidst, så det var en udfordring, vi stod over for i dag med deres dødbolde, deres lange bolde og andenboldsspil,« siger Rasmus Bertelsen om modstanderen, der til forskel fra kampen på Brøndby Stadion kan konstatere, at Brøndby nu spiller med tre midterforsvarere og har ændret udtryk:

»Kampen er jo fuldstændig anderledes. Det er 70/30 i boldbesiddelse, de beder os bare om at skabe noget, og så satser de på at være kyniske den anden vej. Det lykkes de flot med, og det må man bare tage hatten af for. Men jeg må kigge på vores egen indsats og sige, at vi skal kunne forhindre, at de fører med tre mål ved pausen.«

Alle tre mål kom fra Randers' højreside, hvor backen Adam Andersson havde en regulær off-dag og blev skiftet ud i pausen.

»Det er måske mit ansvar, for Adam har det ikke godt inde på banen, og jeg vælger at trække den til pausen, og det udnytter de til at gå rundt om ham. Han var i problemer rent fysisk. Det var noget, der opstod i kampen,« forklarer Rasmus Bertelsen.

Randers skal i næste runde møde Viborg i en kamp om bronzemedaljer – for midtjyderne.