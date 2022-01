Thomas Thomasberg bliver ikke AaBs næste cheftræner. I hvert fald ikke, hvis du spørger Randers.

Han har ellers været et varmt emne i Nordjylland, men nu er dialogen lukket, og Randers holder fast i Thomas Thomasberg. Det skrev Superliga-klubben på sin hjemmeside torsdag morgen.

»Interessen for ham har været stor, men vi har ikke kunnet blive enige med AaB om en passende aftale, og derfor har vi nu lukket dialogen for at få arbejdsro for såvel Thomas som Randers FC.«

Sådan ser AaB dog ikke på tingene. Randers' udtalelse ændrer nemlig ingenting for den bolsjestribede fodboldklub. Det fortæller Inge André Olsen til B.T.

Intet har ændret sig for AaB ifølge Inge André Olsen. Foto: Henning Bagger

»Vi har stadig de samme kandidater på vores liste, selvom Randers har haft et behov for at kommentere på, hvorvidt dialogen er lukket eller ej. Vi fortsætter processen som planlagt. Randers' kommentar tidligere i dag har ikke ændret noget for os,« lyder det fra sportschefen, inden han fortsætter:

»Der er flere kandidater på vores liste lige i øjeblikket, men der skal være noget fortrolighed, så jeg kan ikke kommentere på konkrete navne.«

Så det er ikke umuligt, at Thomas Thomasberg bliver AaBs næste cheftræner?

»Du får mig ikke til at kommentere på noget så konkret. Jeg kan kun sige, vi er midt i proces, hvor vi arbejder, som vi hele tiden har gjort. Intet er afgjort endnu. Vi har en rekrutteringsproces, og den har vi været i gang med, siden Martí Cifuentes sagde op.«

Randers' sportslige og kommercielle direktør, Søren Pedersen, erkendte i torsdagens meddelelse, at Thomas Thomasberg har tænkt på AaB i den seneste tid.

»Han (Thomasberg, red.) har været nysgerrig på interessen, men han er stadig ekstremt motiveret for at være i Randers FC.«

»Jeg kender ham virkelig godt og har kigget ham dybt i øjnene, og jeg kan se, at han stadig brænder for at udvikle videre på det fantastiske projekt, vi har gang i her.«

Hovedpersonen selv er lettet over, at der er kommet en afklaring, og han er afklaret med resultatet, som i første omgang betyder, at han bliver i Randers som chefen på sidelinjen.