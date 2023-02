Lyt til artiklen

Bolden kommer ikke til at rulle snorlige, det erkender Randers allerede inden den første kamp i foråret denne søndag på hjemmebane mod Lyngby.

I et interview med lokalmediet Randers Amtsavis forklarer sportsdirektør Søren Pedersen, at banen lider under vintervejret.

»Banen er ikke, som vi kunne ønske os i øjeblikket. Vi havde en rigtig regnvejrskamp mod Silkeborg i en af de sidste kampe i efteråret, og når der så efterfølgende kommer en vinterperiode, hvor der ikke er vækst i græsset, er det bare svære betingelser. Banen er nogenlunde jævn og mere fast end banen i Odense, men den mangler noget græs,« siger Søren Pedersen.

I sidste uge spillede holdet nemlig premieren i 2023 i Odense, hvor OB tog imod.

Den kamp blev lidt af en fuser, og der blev ikke scoret nogen mål.

Lyngby er det hold, der har lukket flest mål ind i Superligaen denne sæson, så der kan være grund til at tro, at tilskuerne får mere for skillingerne til denne kamp.

Men bundholdet virker ikke til at være nogen walkover for Randers, da de er ubesejret i de seneste to kampe.

Randers ligger inden kampen på den vigtige sjetteplads, der sikrer mesterskabsslutspil.