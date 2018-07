VM blev aldrig den store personlige succes for Viktor Fischer. Faktisk nåede han aldrig at spille en væsentlig rolle i Rusland. Derfor havde han heller ikke brug for en lang ferie væk fra alt og alle. Tværtimod.

Efter 10 dage i afstand fra alt fodbold, ville Fischer bare i gang igen og kickstarte sæsonen med FC København. Sådan gik det ikke.

»Jeg ved ikke, om det var noget rod, men det var meget lidt intenst. Vi kom ikke med nok,« lød det fra Fischer, efter han sammen med FCK havde tabt hjemme mod AC Horsens.

Den hjemvendte VM-spiller brændte også straffespark kort før slutfløjt. Det kunne eller have sikret en smule oprejsning og 2-2. I stedet måtte Fischer æde et nederlag. Langt fra det afsæt han havde forventet og planlagt.

Viktor Fischer blev skiftet ind i anden halvleg. Dog blev det ikke til mål for offensivspilleren.

»Vi håber, det er en opsang for hele resten af sæsonen.«

Det er godt nok tidligt at skulle have sådan en opsang?

»Ja, men det er sådan, det er.«

Ingen er i tvivl om, at FC København ikke kan leve med én sæson til, som den klubben næsten lige har forladt. Alt er på spil. Økonomi, selvforståelse og magtfordeling i dansk topfodbold. Det pres skal alle leve under i det daglige, selv når det ydre tryk er væk for en stund.

Efter sådan en kamp som den FCK leverede mod AC Horsens, ja så kan man ikke undgå at tænke, at presset måske er for meget for visse spillere i gruppen.

»Du må lære at leve med det, når du er i FCK. Alle kommer til at være efter os særligt efter det, der skete i sidste sæson. Du må have en mental robusthed, ellers går det galt,« sagde Ståle Solbakken.

Det var AC Horsens, der løb med sejren over FCK.

Nordmanden kigger nok lige en ekstra gang på for eksempel Peter Ankersen og Michael Lüftner, for de to er udfordret for at sige det mildt. Anderledes ser det trods alt ud med Viktor Fischer. Han gør en positiv forskel, når han bringes i spil.

Fischer er nu manden, der skal lede holdet. Med en halvsæson i rygsækken er det hans tur til at steppe op, både på og udenfor banen.

»Det er os alle sammen. Vi må stå sammen. Vi skal ville det mere og bedre end sidste sæson.«

Hvordan er det at stå her igen og én gang til finde forklaringer frem?

»Vi skal deale med det her, og sådan er det. Vi må simpelthen lære af det, og vi MÅ lære af det til næste gang. Det er ikke den kvalitet, det her FCK-hold er i besiddelse af. Det kan meget, meget mere. Det SKAL vi vise fra starten af i kampene,« sagde Viktor Fischer.

FCK-spillerne var tydeligt frustrerede under mandagens kamp.

Og der kommer mange kampe. Det er i hvert fald planen lige nu. For hvis FCK reelt ikke er længere, end det holdet viste mod AC Horsens, ja så er det jo ikke givet, at kampene ruller ind. Sidste sæson sagde alle, at det nok skulle komme, og at FCK havde som meget kvalitet, at det bare var et spørgsmål om tid, før holdet fandt sig selv igen.

Det skete først i løbet af foråret, og på det tidspunkt var Brøndby og FC Midtjylland allerede langt væk.

»Vi har fået masser af lærepenge i sidste sæson, og jeg havde ikke regnet med, at vi skulle have mange flere af dem, især ikke fra start af. Men sådan er det,« sagde Fischer og fortsatte.

»Vi har fået rigeligt med slag sidste år, og dem gider vi ikke have flere af. Nu må vi simpelthen omstille os og blive bedre.«