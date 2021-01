FC København kommer alligevel ikke uden for landets grænser for at forberede sig til forårssæsonen i Superligaen.

Da Udenrigsministeriet fraråder alle rejser frem til foreløbig 17. januar, har københavnerne nu valgt at sløjfe den planlagte træningslejr i Portugal. Her skulle holdet have været i perioden 16.-28. januar.

Det skriver FCK på sin hjemmeside.

I stedet håber klubben at kunne gennemføre en form for træningslejr i Danmark. Det siger midlertidig sportslig ansvarlig William Kvist.

»Situationen omkring covid-19 er alvorlig i hele verden, og vi lytter naturligvis til myndighederne i sådan en situation, alt andet ville være uansvarligt.«

»Derfor rejser vi ikke til Portugal, når anbefalingerne er så klare, som de er nu. Vi arbejder i stedet på at gennemføre pre-season i Danmark,« siger Kvist til klubbens hjemmeside

I december kom klubben i modvind, da den - stik mod tidligere udmeldinger - offentliggjorde sine planer for at tage til Dubai.

I kølvandet på massiv fankritik af den beslutning kunne FCK et par dage senere fortælle, at det alligevel var lykkedes at strikke en passende træningslejr sammen i Portugal, men den går altså nu også i vasken.

Tidligere har Superligaens andre hold skrottet deres planer om træningslejre i udlandet i januar.

/ritzau/