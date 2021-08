FC Midtjylland er hårdt ramt af coronavirus i øjeblikket.

For spillerne Pione Sisto, Henrik Dalsgaard og Nicolas Madsen er nemlig testet positive for coronavirus forud for CL-kvalifikationskampen mod PSV Eindhoven.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

»Vi må desværre sande, at vi har fået smitte internt i klubben, og vi skærper derfor protokollerne og iværksætter yderligere tiltag. Det er afgørende, at vi ud fra menneskelige hensyn får brudt smittekæderne, og det vil vi gøre alt, hvad vi kan for,« siger sportschef Svend Graversen.

Alle spillere og stab omkring førsteholdet er den seneste tid blevet testet tre gange ugentligt, men fra mandag skal FCM-spillerne nu testes dagligt, lyder det.

Smitteudbruddet betyder desuden, at klubbens træningsanlæg i Ikast er lukket ned, og derfor er der ikke er adgang for fans og medier de kommende dage.

De nye smittetilfælde kommer på et skidt tidspunkt for klubben, da den tirsdag aften møder PSV Eindhoven i kvalifikationen til Champions League, og derfor er afrejsen til Holland indtil videre udskudt til tirsdag fremfor mandag.

Det er ikke mere end et par dage siden, at FC Midtjylland ligeledes kunne melde ud, at Mikael Anderson var testet positiv for coronavirus.

Dermed er det samlede antal af ramte spillere nu oppe på fire. Ingen af de smittede spillere var med i weekendens kamp mod Viborg, som FCM vandt med 2-0.

FC Midtjylland oplyser, at klubben ikke har yderligere kommentarer til de positive tests.