Den islandske forsvarsspiller Ragnar Sigurdsson vender tilbage til FC København.

Det har FC København netop offentliggjort på sin hjemmeside.

B.T. kunne tidligere på ugen beskrive, at FC København var interesseret i Ragnar Sigurdsson i overensstemmelse med det islandske medie, Fotbolti.net, der også beskrev interessen.

Ragnar Sigurdsson, der spillede i FC København fra 2011 til 2013, kommer til FC København fra FK Rostov, og han slutter sig til klubben på en aftale, der løber frem til sommeren 2020.

Foto: FC København Vis mere Foto: FC København

»Jeg har altid følt, at FCK var min klub, og København blev mit hjem, da jeg var her første gang, så følelsen er for mig som at komme hjem.«

»Jeg havde det virkelig godt her, da jeg var har senest, og jeg har stadig mange gode venner i byen, og jeg har altid følt mig respekteret og værdsat af FCK's fans. Det sætter jeg stor pris på, og jeg glæder mig meget til at hilse på dem igen,« siger Ragnar Sigurdsson i en pressemeddelelse.

Ifølge B.T.s oplysninger havde Ragnar Sigurdsson nogle mere lukrative tilbud, blandt andet fra tyrkiske klubber, som FC København ikke kunne matche.

De danske mestre bad i stedet den islandske landsholdsspiller om at vurdere, om han ville vælge flere penge over København, hvor han allerede har en lejlighed og jævnligt kommer på besøg.

33-årige Ragnar Sigurdsson spillede sig ind i hjerterne på FC København-fansene i sin tid i klubben, og nu får Ståle Solbakken den islandske landsholdsspiller til truppen, hvor han skal konkurrere med Victor Nelsson, Sotirios Papagiannopoulos og Andreas Bjelland om spilletid.

»Vi får en meget erfaren og stærk forsvarsspiller i Ragnar,« siger Ståle Solbakken og fortsætter:

»Da han senest var i klubben, var han en markant profil for os med sin duelstyrke og vindermentalitet, og vi ved, at han virkelig brænder for at spille i København igen. Samtidig kender han vores måde at spille fodbold på, han kender klubben, og vi kender ham.«

Ragnar Sigurdsson var før sin første periode i FC København i Fylkir og IFK Göteborg. Siden da har han spillet i FC Krasnodar, Fulham, Rubin Kazan og senest FK Rostov. Han får nummer 27 på trøjen.