Den tidligere Hobro-spiller Quincy Antipas tiltræder B.93 `s 2. divisionstrup med omgående virkning.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Det er med stor fornøjelse at kunne meddele at vi har tilknyttet Quincy Antipas indtil sommeren 2020,« fortæller sportsdirektør Patrick Mtiliga.

Den 34-årige Antipas' kontrakt med Hobro udløb ved årsskiftet og blev ikke forlænget. Antipas forlængede sin kontrakt med et halv år i klubben i sommeren 2018.

Quincy Antipas i Alka Superliga-kampen mellem Hobro IK og Aab. Foto: Henning Bagger

Antipas fik sin debut i Danmark for Blokhus i 2008, og siden har han gjort karriere i både HB Køge, Sønderjyske, Brøndby og Hobro.

Han har scoret 40 mål i sine lige knap 200 kampe i Superligaen.

Selv udtrykker Antipas begejstring for at komme i gang i B.93.

»Jeg kender Patrick (Mtiliga, red.), og han har givet mig et godt indtryk af klubben, så jeg glæder mig meget til at spille for B.93 og lære folk i klubben at kende. Jeg håber, at klubbens fans vil tage godt imod mig,« fortæller han til klubbens hjemmeside.