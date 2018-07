Brøndby sagde i slutningen af sidste sæson farvel til flere spillere, og én af dem var den finske stjerne Teemu Pukki. Efter fire år i klubben var det tid til noget nyt, men afskeden med Brøndby var bestemt ikke nem.

Søndag aften var han så tilbage på Brøndby Stadion, hvor han kunne se sit tidligere hold spille 1-1 mod Vejle, og i den forbindelse fik Brøndby Indefra en snak med den finske angriber, som i videoen øverst i denne artikel fortæller om den svære afsked med klubben.

»Min sidste kamp var en meget følelsesladet dag for mig. Det var den sværeste afsked, jeg har haft. Det er svært at sige mere til det. Det har været svært for mig at sige farvel til klubben og alle omkring Brøndby. Jeg kommer helt sikkert til at se Brøndbys kampe, når det er muligt. Og jeg kommer også forbi stadion for at nyde stemningen som fan. Jeg kommer til at følge Brøndby resten af mit liv, og klubben vil altid have en plads i mit hjerte,« siger Pukki til app'en Brøndby Indefra.

Teemu Pukki skiftede til Norwich City på en fri transfer, og han har underskrevet en tre-årig kontrakt med den engelske klub.

Denne artikel er leveret af ronaldo.com