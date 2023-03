Lyt til artiklen

OBs Mihajlo Ivancevic' røvtur i Parken endte ikke blot med et rødt kort og tidligt bad i 0-7-fadæsen mod FC København.

Mens han brødebetynget forlod banen efter at have modtaget sin udvisning, blev han tilmed hånet af flere fans på lægterne.

De viste serberen et meget kontroversielt håndtegn, og det har nu bragt dem i fedtefadet hos ordensmagten.

»Det var to tilskuere. De blev smidt ud – og politianmeldt,« oplyser FCK-pressechef Jes Mortensen til B.T.

For almindelige Superliga-fans er mere eller mindre beskidte håndtegn ikke et særsyn på lægterne, men i forholdet mellem albanere og serbere kan en helt særlig gestus få blodet til at koge.

Det har der før været eksempler på i topfodbold.

De schweiziske spillere med albansk baggrund, Xherdan Shaqiri og Granit Xhaka, har før sat ild til konflikten mellem albanere og serbere på fodboldbanen. Her ses de to ved VM i 2018, hvor de former 'den albanske ørn' med deres hænder. Foto: LAURENT GILLIERON Vis mere De schweiziske spillere med albansk baggrund, Xherdan Shaqiri og Granit Xhaka, har før sat ild til konflikten mellem albanere og serbere på fodboldbanen. Her ses de to ved VM i 2018, hvor de former 'den albanske ørn' med deres hænder. Foto: LAURENT GILLIERON

Efter søndagens provokation endte Mihajlo Ivancevic i verbal infight med de to fans, der ifølge B.T.s oplysninger er af albansk herkomst.

»Folk, der så, hvad han viste til mig, de ved måske, hvad det betyder for mig. Måske gør de ikke. Jeg vil ikke sige så meget om det,« lød det i første omgang, da B.T. spurgte Ivancevic om episoden.

Men spurgt yderligere ind til meningsudvekslingen gjorde OB-profilen det klart, at den slags hører ikke hjemme på fodboldstadioner.

»Det er så respektløst. Det hører ingen steder hjemme på et fodboldstadion og sådan et sted her,« siger han og tilføjer om situationen:

»Jeg forlod banen, og jeg så så, hvad han viste til mig. Det var ikke noget specielt, jeg råbte ad ham. Jeg så, hvad han gjorde, og begyndte bare at grine af ham.«

