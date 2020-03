Pengene fosser ud af Superliga-klubberne, mens alt ligger stille i en mere eller mindre frivillig corona-karantæne. Det skaber problemer for de bedste danske klubber.

Der skal pludselig hentes penge ind, og derfor forventer folk med kendskab til det danske transfermarked ifølge B.T.s oplysninger, at sommerens transfervindue vil blive vendt op og ned for de danske klubber.

En del Superliga-klubber forventes i langt højere grad at ville skubbe på for salg af egne spiller for på den måde at dække ind for noget af det tab, som corona-krisen lige nu medfører i de bedste danske klubber.

Derfor har B.T.s fodboldpodcast Transfervinduet taget et kig ned over de 14 Superliga-klubber for at vurdere, hvor de har størst mulighed for at hente penge ind, hvis de skal sælge en spiller. Hør udsendelsen øverst i artiklen

Den 28-årige FCM-anfører lægger ikke skjul på, at han er klar et nyt udlandseventyr til sommer. Han har fortsat to år tilbage af sin kontrakt, og er en af Superligaens absolut bedste spillere. FCM har andre yngre salgsemner, men dem kan det være klogt at holde på, for så at sælge senere, når markedet har rettet sig.

Alderen er god. 21 år. Så får den købende klub en spiller, der også hos dem vil have videresalgspotentiale. Kampene mod Celtic og til dels også den mod Basaksehir har vist, at hans kvalitet også stikker ud på et internationalt niveau.

En decideret profil i ligaen, og han vil gerne ud og prøve noget nyt. Måske kan det have ændret sig i de her corona-tider, og for AGF kan man frygte, at han nu vil afvente situationen. Han har kun et år tilbage af kontrakten til sommer. Så AGF skal sælge.

Nåede at få et mini-gennembrud for Brøndby IF, inden corona-fælden klappede i. Ifølge B.T.s oplysninger har Arsenal spurgt interesseret ind til Slimane hos Brøndby-ledelsen, som angiveligt forlanger op mod fem millioner euro for den 18-årige midtbanekomet.

Nok Superligaens største og mest oplagte salgsemne. Premier League er dog nærmest udelukket på grund af arbejdstilladelsen, men der vil findes klubber i de andre store ligaer, som slikker sig om munden over en ung ghanesisk landsholdsspiller.

Svenskeren har været en af Superligaens bedste i sine snart tre år inde på stregen for AaB. Han har en god alder for en målmand, 26 år, med sine bedste år foran sig, og så har han fortsat to år tilbage af sin kontrakt. Derfor kan AaB godt tilllade sig at tage sig godt betalt.

I Randers' trup er det det østrigske indslag, der er mest oplagt, som det salg, der skal klare Hestene igennem krisen. Marwin Egho. Til sommer har han et år tilbage af sin kontrakt - og han har præsteret stærkt igennem hele sin tid i Randers-tid.

19 år. Midterforsvarer. Stort potentiale. Problemet her er, at hans næste skridt nok skulle være til en større klub, men i en liga under de største. Og de klubber vil nok være ramt. Men det er Winther, som Lyngby kan sælge og få penge for.

Tverskov skrev i sommer under på en fireårig forlængelse, så der er penge at hente på et salg - og samtidig en del penge at spare, for han er helt i toppen af lønhierakiet. Og så er han heller ikke længere uundværlig i OB - han toppede i forrige sæson, og flere skader har gjort ham ordinær i den igangværende.

Når man som AC Horsens ligger tredjesidst og ikke ligefrem spiller den mest sexede form for fodbold, så kan det være svært at fremvise blomstrende salgsopbjekter. Hvidovre-drengen Prip er dog kommet flot ind i Superligaen med fire mål i 24 kampe. Han er ung, 22 år og har udviklingspotentiale.

Det vrimler ikke med store salgsobjekter i det sønderjyske, men Alexander Bah har alle redskaber, der skal til for at tage turen op på en højere hylde i udlandet: Fysik, fart og teknik. Den 22 år kantspiller mangler dog - mest på grund af skader - sit endelige gennembrud.

Der har før været interesse fra Belgien. Han er kun 22, og selvom han ikke er den mest iøjnefaldende spiller på en bane, kan klubberne på mellemniveauet i Europa se nogle brugbare evner i midtbanespilleren, som har været en del af Esbjergs førstehold i flere sæsoner.

Christian Cappis, Hobro IK

Sabbi er solgt, og nu er det en anden amerikaner, Hobro skal satse på for at lukke nogle corona-huller i budgettet: Christian Cappis. Det, der taler for et salg, er, at Cappis i december blev udtaget til USA's landshold. 'Transfervinduet' har også tidligere berettet om interesse både fra Superligaen og fra klubber i udlandet.

Mads Emil Madsen, Silkeborg IF

Redningsplanen i Silkeborg hedder: Sælg Mads Emil Madsen. Han er U21-landsholdsspiller. Og vi ved, der har været interesse. Både fra andre superligaklubber - AGF og FCN - og fra klubber i Belgien, Holland og England. Samtidig er han stadig så ung og ustabil, at et salg ikke vil forringe holdet mærkbart.