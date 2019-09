Der er no-nonsense i FC Nordsjælland.

Kommer du for sent til træning, sidder du ude i den kommende kamp.

Sådan var tilfældet for klubbens nye profil Kian Hansen, der måtte sidde på bænken i nederlaget til Brøndby søndag, og sådan er det for alle i klubben, slår cheftræner Flemming Pedersen fast.

»Han havde taget fejl af et mødetidspunkt mandag, og der er vi meget, meget strikse med vores regler. Kommer man for sent eller har taget fejl af et mødetidspunkt, så sidder man på bænken i den kommende kamp. Uanset hvem man er,« siger Flemming Pedersen.

Cheftræneren er sikker på, at det vil gavne holdet med den førte politik:

»Det er det, som rent ledelsesmæssigt er med til at gøre en gruppe rigtig, rigtig stærk på sigt. Så kan det godt være, at det kan skabe lidt frustrationer eller gøre lidt ondt på kort sigt, men på længere sigt vil vi få udbytte af det her.«

»Han kender reglerne og lagde sig fladt ned. Han havde taget fejl af mødetidspunktet, men det var træningstidspunktet. Vi er en værdibaseret klub med principper, og dem holder vi fast i,« forklarer Flemming Pedersen, der selv har prøvet det og ikke tillægger det mere, end hvad der allerede er hændt.

»Det er jo menneskeligt, og jeg er selv for mange år tilbage, tro det eller ej, kommet for sent til et trænerkursus. Den værste straf er ikke at spille, så det var allerede glemt mandag. Dér vidste han, at han ikke kunne starte inde.«

Kian Hansen er da også helt enig i, at han skulle sidde ude til dagens kamp på Brøndby Stadion.

»Jeg bakker Flemming 100 procent op. Hvis jeg ikke kan overholde mødetidspunktet, er konsekvensen, at jeg ikke spiller fra start i den næste kamp. Det har jeg fuldt respekt for,« siger midterforsvareren og tilføjer:

»Jeg kendte reglerne fra start af, og han skal ikke give mig lov, for så vil den næste også have lov, og så bliver det en mellemting. Jeg synes, det er fint, der er konsekvens, og jeg tager det med oprejst pande.«

Det var en eftermiddagstræning, som Kian Hansen kom for sent til, og han kommer med ingen dårlige undskyldninger og ved ikke, hvor længe det drejede sig om.

»Jeg sad derhjemme og legede med den lille. Jeg havde masser af tid. Det er også underordnet, om det er 15 minutter, eller hvad det er. Jeg tager konsekvensen.«

Kampen uden Kian Hansen på banen blev som altid en underholdende affære mellem de to hold, da Brøndby vandt med 4-2.

Ifølge Flemming Pedersen burde FC Nordsjælland have fået mere ud af opgøret.

»Vi skal have mere ud af den første halve time, men også af anden halvleg, selv om vi laver to mål dér. Der er afgjort point i denne her kamp. Vi spiller minimum op med Brøndby. Men sådan er det. De er bedre til at kende deres besøgelsestid, og så mangler vi lidt konsekvens i de afgørende situationer,« slutter cheftræneren.