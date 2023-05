Der er sket meget i Aarhus på et år.

Dengang var det frygten, de bange anelser og en katastrofal nedrykning, som fyldte alt i klubben.

Kun ét sølle point adskilte AGF og Vejle, der tog turen ned i første division.

Nu virker mareridtet langt væk, og inden opgøret mod FC Nordsjælland AGF-fans at drømme om et episk og sensationelt mesterskab.

Frederik Tingager og AGF fik tilkæmpet sig et point mod FC Nordsjælland og Benjamin Nygren. Foto: Ernst van Norde Vis mere Frederik Tingager og AGF fik tilkæmpet sig et point mod FC Nordsjælland og Benjamin Nygren. Foto: Ernst van Norde

Pointdelingen mod holdet fra Farum sender dog AGF fem point efter FC København med tre kampe igen.

Derfor fik det også forsvarsprofilen Frederik Tingager til at grine lidt, da han blev konfronteret med de mesterskabsdrømme, der matematisk lever, men led et slag med 1-1-resultatet.

»Det er vildt, når man spiller i Aarhus, og man får det spørgsmål, når man kommer fra den sæson, vi kom fra,« forklarede Frederik Tingager.

Mens holdkammeraten Peter Bjur diskede op med 'vi tager en kamp ad gangen'-klicheer og mente, at AGF som guldkandidat primært var skabt af medierne, gik Tingager med til at uddybe emnet lidt.

»At jeg skal stå og snakke om mesterskabet, synes jeg er vildt. Men vi havde sat os selv i en position, hvor det var muligt. Vi skulle nok have brugt tre point mod Nordsjælland, hvis vi skulle gå efter det,« mente han.

»Men hvis du spørger drengene i omklædningsrummet, om det er guldet, vi går efter, så vil vi nok svare, at vi skal have benene solidt plantet i jorden. Vi sigter efter top-3, det er inden for rækkevidde. Alt andet er en gulerod.«

Med tre kampe tilbage ligger AGF på tredjepladsen med fire og fem point op til FC Nordsjælland og FCK. 'De Hviie' kan dog nå at blive overhalet af Viborg mandag aften, hvis domkirkebyen snupper alle tre point mod Randers.

Du kan læse B.T.s dom fra opgøret mod FC Nordsjælland her.