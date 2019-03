Den 14. april er der derby i Superligaen. Et opgør, mange fans ser frem til.

Men denne gang vil der blive solgt færre billetter til FCKs fans, da der er problemer med Nordtribunen på Brøndby Stadion.

Det oplyser klubben efter Rambøll, der også fandt problemer på Sydsiden, har undersøgt udeholdets tribune.

»Rambøll har nu konkluderet, at samme udfordringer desværre også gør sig gældende for Nordtribunen, hvilket betyder, at Nordtribunen ligeledes skal renoveres før dens fulde kapacitet igen kan udnyttes.«

Jonas Wind blev matchvinder sidst de to mandskaber mødtes på Brøndby Stadion. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jonas Wind blev matchvinder sidst de to mandskaber mødtes på Brøndby Stadion. Foto: Liselotte Sabroe

»Det betyder, at kapaciteten i udebaneafsnittet af sikkerhedsmæssige årsager reduceres med 29%, da der ligesom på Sydsiden skal installeres sæder på hele udebaneafsnittet. Konkret betyder det, at kapaciteten på udebaneafsnittet til det kommende Derby den 14. april vil være på 1493 billetter,« skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.

For to år siden blev der indgået en aftale mellem de to klubber.

I den lød det, at F.C. København ville få tildelt 2.100 billetter til det populære derby på Brøndby Stadion, og i Telia Parken får Brøndby IF 2.500 billetter.

Som følge af at der nu bliver færre pladser til de hvidblusede den 14. april, har der været en snak mellem fangrupperne.

For de to mandskaber mødes allerede igen den 5. maj på Østerbro.

»Man er nået til enighed om, at man matcher fordelingsnøglen i den gældende billetaftale, og at man derfor reducerer Brøndby IF’s fans billetter i Telia Parken til 1.843 billetter til dette Derby,« skriver Brøndby på klubbens hjemmeside.

Det var i 2018, at Rambøll fandt ud af, at der var problemer med Sydsiden, fordi tribunen gennem årene har været udsat for stor belastning.

Det betyder, at dele af betonen her skal udskiftes, og derfor står der også færre fans på tribunen end tidligere lige nu.