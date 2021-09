Det var næppe sådan en optakt, Sønderjyskes Superligaspillere havde forestillet sig før mandagens kamp mod OB.

På vej fra Haderslev til Odense kørte bussen ind i et uventet problem. Eller rettere … den gik i stå omkring Kolding.

Så hvad gør man med en fyldt spillerbus, der helst skal nå frem til kampstart?

Ja, man låner da fansenes bus. Det gjorde Sønderjyske i hvert fald.

Det skriver Sønderjyske-fanen Lasse Lund Hansen på Twitter.

Det lykkedes simpelthen Sønderjyske at arrangere det således, at spillere og stab kunne overtage fansenes bus og dermed nå frem til Odense i tide.

Fansene måtte derfor skaffe en ny bus, så de også kunne nå frem og bakke deres helte op.

SønderjyskE-bussen kørt i stykker ved Kolding, så de måtte overtage den bus fansene skulle have kørt med. Men det lykkedes heldigvis for fansene at skaffe en ny bus, så nu er vi på ved mod Odense i godt humør! #obsje #sldk — Lasse Lund Hansen (@lasselund_) September 13, 2021

Klubbens pressechef Jacob Ravn bekræfter uheldet over for B.T.

»Det var ret udramatisk, men vores bus ville ikke køre videre, da vi nåede Kolding,« siger han.

»Heldigvis var vores fanbus lige efter os.«

Normalt satser Sønderjyske på at være fremme halvanden time før kampstart, når den står på udebanetur. Mandag blev klubben så 15 minutter forsinket.

»Det påvirker ikke vores optakt. Vi er ankommet i fornuftig stand,« fortsætter Jacob Ravn, der ikke selv var med bussen.

Han forklarer, at det var klubbens busselskab, der sørgede for, at den noget uventede udfordring blev løst uden problemer.