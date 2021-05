Brøndby er én sejr fra at være sikker på at hente det første sæt guldmedaljer i 16 år. Én sejr...

Holdet er sat sammen uden nogen former for rekordindkøb og har styrken i … ja, fællesskabet, mens de to andre mesterskabskonkurrenter FC Midtjylland og FC København har brugt langt større summer på deres spillere.

B.T. har gennem en række kilder i og omkring klubberne lavet et pristjek på, hvad hver enkelt spiller i startopstillingen samt de tre dyreste indskiftere har kostet i øjeblikkelig købssum under deres skifter til klubberne. Der er set bort fra alle andre forhold som træningskompensationer, priser for leje mv.

Resultatet viser store kontraster. Brøndbys startopstilling koster bare en femtedel af FC Midtjyllands, mens FC Københavns 11 mand og tre dyreste indskiftere er de klart mest bekostelige.

Brøndby hold er sat billigt sammen. Foto: Henning Bagger Vis mere Brøndby hold er sat billigt sammen. Foto: Henning Bagger

Brøndbys startopstilling:

Marvin Schwäbe. Købt i Hoffenheim i sommeren 2018. Købspris: 1,3 millioner kroner.

Hjörtur Hermannsson. Købt i PSV i sommeren 2016. Købspris: 1,9 millioner kroner.

Andreas Maxsø. Kom som klubløs i sommeren 2019. Købspris: Transferfri.

Anthony Jung. Købt i RB Leipzig i sommeren 2018. Købspris: 3,4 millioner kroner.

Andreas Bruus. Egen avl. Købspris: Ingen.

Josip Radosevic. Købt i Hajduk Split i sommeren 2018. Købspris: 6 millioner kroner.

Jesper Lindstrøm. Egen avl. Købspris: Ingen.

Morten Frendrup. Egen avl. Købspris: Ingen.

Kevin Mensah. Købt i Esbjerg i vinteren 2017. Købspris: 0,5 millioner kroner.

Mikael Uhre. Købt i Sønderjyske i sommeren 2018. Købspris: 2,5 millioner kroner.

Simon Hedlund. Købt i Union Berlin i vinteren 2019. Købspris: 6 millioner kroner.

Tilsammen: 21,6 millioner kroner.

De tre dyreste boblere til startopstillingen:

Tobias Børkeeiet. Købt i Stabæk i sommeren 2019. Købspris: 10 millioner kroner.

Lasse Vigen. Købt i Fulham i sommeren 2017. Købspris: 7,5 millioner kroner.

Sigurd Rosted. Købt i Gent i sommeren 2019. Købspris: 2 millioner kroner.

I alt: 41,1 million kroner.

FC Midtjylland har en dyr startopstilling. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC Midtjylland har en dyr startopstilling. Foto: Liselotte Sabroe

FC Midtjyllands startopstilling:

Jonas Lössl. Fik revet kontrakten med Everton over i vinteren 2021. Købspris: Ingen.

Dion Cools. Købt i Club Brugge i januar 2020. Købspris: 7,5 millioner kroner.

Erik Sviatchenko. Købt i Celtic i sommeren 2018. Købspris: 11 millioner kroner.

Alexander Scholz. Købt i Club Brugge i sommeren 2018. Købspris: 15 millioner kroner.

Paulinho. Købt i Bahia i sommeren 2019. Købspris: 6 millioner kroner.

Jens-Lys Cajuste. Købt i Örgryte i sommeren 2018. Købspris: 1,275 millioner kroner.

Frank Onyeka. Egen avl. Købspris: Ingen.

Anders Dreyer. Købt i Brighton i vinteren 2020. Købspris: 7,5 millioner kroner.

Evander. Lejet og siden købt i Vasco da Gama i sommeren 2018. Købspris: 15 millioner kroner.

Pione Sisto. Købt i Celta Vigo i sommeren 2020. Købspris: 16 millioner kroner.

Sory Kaba. Købt i Dijon i sommeren 2019. Købspris: 22,5 millioner kroner.

Tilsammen: 101,8 millioner kroner.

Tre dyreste boblere til startopstillingen:

Joel Andersson. Købt i Häcken i sommeren 2018. Købspris: 10 millioner kroner.

Luca Pfeiffer. Købt i Würsburger Kickers i sommeren 2020. Købspris: 10 millioner kroner.

Jesper Hansen. Købt i Lyngby i sommeren 2017. Købspris: 5 millioner kroner.

I alt: 126,8 millioner kroner.

FC København har fået flere spillere til startopstillingen transferfrit, men der er mange dyre reserver på bænken. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FC København har fået flere spillere til startopstillingen transferfrit, men der er mange dyre reserver på bænken. Foto: Liselotte Sabroe

FC Københavns startopstilling:

Sten Grytebust. Skiftede efter kontraktudløb i OB i sommeren 2019. Købspris: Ingen.

Peter Ankersen. Fik revet kontrakten med Genoa over i sommeren 2020. Købspris: Ingen.

Mathias 'Zanka' Jørgensen. Lejet i Fenerbahce i sommeren 2020. Købspris: Ingen.

Victor Nelsson. Købt i FC Nordsjælland i sommeren 2019. Købspris: 25 millioner kroner.

Nicolai Boilesen. Skiftede efter kontraktudløb med Ajax i sommeren 2016. Købspris: Ingen.

Rasmus Falk. Skiftede efter kontraktudløb med OB i sommeren 2016. Købspris: Ingen.

Lukas Lerager. Lejet i Genoa i vinteren 2021. Købspris: Ingen.

Carlos Zeca. Købt i Panathinaikos i sommeren 2018. Købspris: 11 millioner kroner.

Viktor Fischer. Købt i Mainz i vinteren 2018. Købspris: 20 millioner kroner.

Jonas Wind. Egen avl. Købspris: Ingen.

Kamil Wilczek. Købt i Göztepe i sommeren 2020. Købspris: 6,7 millioner kroner.



Tilsammen: 62,7 millioner kroner.

Tre dyreste boblere til startopstillingen:

Pep Biel. Købt i Real Zaragoza i sommeren 2019. Købspris: 37 millioner kroner.

Mikkel Kaufmann. Købt i AaB i vinteren 2020. Købspris: 21 millioner kroner.

Jens Stage. Købt i AGF i sommeren 2019. Købspris: 15 millioner kroner.

I alt: 135,7 millioner kroner.