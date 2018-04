Øverst i artiklen kan du se Brian Priske få lidt 'hjælp' til at klare jobbet i FC København.

I sommeren 2016 blev Brian Priske købt fri af FC København.

Drømmen var at prøve noget nyt på en større scene, hvor han kunne udvikle sig, men i dag - knap to år senere - er det allerede et overstået kapitel. Han er nu tilbage til, hvor det hele begyndte. 1. juli begynder han i sit gamle job som assistent i FC Midtjylland, og han glæder sig til at komme tilbage til et miljø, hvor han menneskeligt og fodboldfagligt ved at han passer ind.

»I FC Midtjylland ved jeg, at der er rum og plads til at prøve nye ting, så man måske kan finde 4-5 procent hist og pist på at tænke på en anden måde. Og så ved jeg, at jeg passer rigtig godt ind i den nuværende stab,« siger han til BT.

LÆS OGSÅ Forlod FCK: Nu skifter assistenttræner til FC Midtjylland

Det troede han også, at han gjorde i FC København. Her var håndplukket af Ståle Solbakken, og ifølge BT’s oplysninger var nordmanden så forhippet på at tilknytte Priske, at han betalte 800.000 kroner for ham.

Derfor kom det som et chok for begge parter, at de ikke kunne finde hinanden på trænerbænken:

»Havde Ståle og jeg vidst, at vores samarbejde kun skulle vare 14 måneder, så tror jeg ikke, der var nogen af os, der ville have indgået den aftale. Men tingene går ikke altid, som man ønsker, og så er der ikke andet at gøre end at træffe den modne beslutning at gå hver til sit,« siger Brian Priske.

Han ønsker ikke at uddybe præcis, hvad det var, der ikke fungerede mellem ham og Ståle Solbakken, men nordmanden har i et tidligere interview med BT blandt andet sagt, at de to var uenige om, hvordan en træning skulle foregå, og hvad der skulle trænes hvornår, og at det førte til nogle ufrugtbare diskussioner.

Brian Priske og Ståle Solbakken måtte afbryde samarbejdet, fordi de ikke havde samme opfattelse af, hvordan en træning skulle foregå. Foto: Henning Bagger Brian Priske og Ståle Solbakken måtte afbryde samarbejdet, fordi de ikke havde samme opfattelse af, hvordan en træning skulle foregå. Foto: Henning Bagger

Brian Priske, kan du genkende Solbakkens udlægning?

»Nu skal jeg lige tænke mig lidt om… Jo, der var blandt andet noget i forhold til træningen. Men som jeg tror, jeg sagde dengang, og også gerne vil understrege igen, så kommer der ikke noget kritik herfra i forhold til, om man skulle have gjort den ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Jeg ved, at vi begge to har lyttet til hinanden og strakt os langt for at få tingene til at lykkes, men nogen gange skal man bare være ærlig over for sig selv. Hvis jeg skulle være loyal overfor mig selv, mine værdier, min filosofi og den måde, jeg ser fodbold på, var jeg nødt til at sige, at det ikke kunne fortsætte ret meget længere for mit vedkommende.«

»Et af nøglepunkterne for mig var, at der i sidste ende ikke er nogen over klubben, hverken i FC København eller nogen andre steder, og hvis ikke jeg kunne finde mig til rette med måden, tingene blev gjort på, så var der ikke andet at gøre, end at række hånden op og sige, at jeg så nok ikke var den rette til jobbet.«

Kan du komme med et konkrete eksempel på, hvad det var, du ikke var enig i, skulle gøres på en bestemt måde?

»Nej, for så bliver der for meget sparken bagud for mit vedkommende. Der er ingen tvivl om, at når to parter går fra hinanden, så er det selvfølgelig fordi, de ikke er enige om det hele. Det skal vi som sådan heller ikke være, og jeg respekterer både Ståle og FC København for alt det, de har opnået, og den måde, de har gjort det på, og jeg er sindssygt taknemlig for, at jeg fik muligheden for at være med til at præge tingene. Jeg har nydt samarbejdet med spillerne og den øvrige stab, så jeg ser ingen grund til, at jeg skal til at udpensle hvordan og hvorledes. Som Ståle også har sagt, var vi uenige om nogle ting, og så som konsekvens tog vi den modne beslutning at stoppe samarbejdet«.

Indtil Priske begynder i FC Midtjylland, skal han blandt andet være scout for landsholdet. En funktion, der kun omhandler forberedelse til VM, men som Priske ikke udelukker kunne gentages hvis det kan forenes med hans førsteprioritet - jobbet i FC Midtjylland.