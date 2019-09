En større trænerrokade var meget tæt på at se dagens lys i Superligaen denne sommer.

I dag styrer Brian Priske FC Midtjylland mod guld i Superligaens top. Men det kunne have været meget anderledes for ulvenes nye cheftræner.

Priske var nemlig meget tæt på at overtage jobbet som cheftræner i AC Horsens. Jobbet, Bo Henriksen i dag sidder i.

Tirsdag fortalte Priske om dialogen til lokalavisen Horsens Folkeblad. Nu fortæller Bo Henriksen hele historien til B.T.

Planen i Horsens var nemlig klar. Brian Priske skulle ind som ny cheftræner i stedet for Bo Henriksen.

I stedet skulle karismatiske Henriksen, der i dag beklæder stillingen som manager, tage skridtet op og blive sportsdirektør på fuld tid.

»Vi var stort set i mål med det hele på nær nogle småting med Priske. Det handlede om hans mavefornemmelse og noget økonomi. Men Steinlein (Claus Steinlein, FCM-direktør, red.) fik snakket Priske fra det i sidste øjeblik. Det er jo klogt af Steinlein som altid, men jeg havde mange rigtig gode snakke med Steinlein omkring det her. Det var en rigtig fin dialog, og jeg tror også, vi havde fundet ud af det, hvis det var det, Priske ville til syvende og sidst. De sidste dage fik jeg nogle gode snakke med Priske, og det betød, at vi gik med vores anden plan, som jeg synes er fuldstændig genial,« fortæller Bo Henriksen til B.T.

Målet i AC Horsens var at udvikle forretningen og sikre, at klubben også i fremtiden kan sælge spillere for større millionbeløb.

Derfor ville Bo Henriksen og ledelsen i Horsens enten have en ny cheftræner ind i form af Brian Priske - eller styrke klubbens scouting. I sidste ende pegede pilen på løsning nummer to, efter Brian Priske i juni takkede nej.

»Vi har været fremragende med transfers og har solgt for 50 millioner. I stedet har jeg fået noget scouting udefra med Mikkel Jespersen, som i dén grad har overtaget nogle af de ting, som jeg har været en del af, og som har udbygget vores forretning. Vores kerneområde er køb og salg af spillere. Det må vi bare erkende. Og i al beskedenhed synes vi, vi har fuldstændig geniale til det gennem rigtig mange år. Så den sportsdirektørstilling var mest af alt for at blive endnu dygtigere til at få sorte tal. For sorte tal betyder for det meste, at man kan udvikle,« lyder det fra Bo Henriksen.

Løsningen med at hente en cheftræner ind og skyde Bo Henriksen op som sportsdirektør hang uløseligt sammen med en ansættelse af Brian Priske.

Det lykkedes imidlertid ikke, og to måneder senere var Priske forfremmet fra assistent til cheftræner i FC Midtjylland.

»Det var en sjov proces i sommer og nogle sjove snakke med Priske og Steinlein. Det er det jo altid med Steinlein. God købmand som han er, endte det som han gerne ville til sidst. Nu kan man så joke og grine lidt af det, men hvis de bliver mestre i år, skylder han vel et eller andet sted et mesterskab til,« griner Bo Henriksen med henvisning til det sidste mesterskab, FC Midtjylland vandt, hvor AC Horsens i overtiden pillede guldet ud af Brøndbys favorithænder.

Nu fortsætter Bo Henriksen som manager med ansvaret for både at træne AC Horsens og købe og sælge spillere til og fra klubben.

»Jeg elsker at være fodboldtræner, men jeg elsker også at være sportschef,« understreger han.

»Mit job har hele tiden været ikke at fokusere på mig, mig, mig, men kun fokusere på helheden. Jeg ville ikke have noget imod at træde tilbage som cheftræner for så at træde op som udelukkende sportsdirektør. På den anden side elsker jeg også at være fodboldtræner. Nu har jeg fået mere tid til begge dele. Det lyder vanvittigt, men det har jeg, fordi vi har fået flere mennesker ind omkring nogle opgaver. Det er kun en styrkelse,« slutter Bo Henriksen.