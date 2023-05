Det går ned ad bakke for Silkeborg IF lige for tiden, men nu får klubben uventet hjælp.

Klubbens hovedsponsor JYSK har nemlig købt samtlige billetter til Silkeborgs Superliga-opgør mod Lyngby på søndag - og de billetter skal bruges på at invitere til gratis fodbold.

Det sker i et forsøg på at skabe så meget støtte på stadion som muligt til det trængte Superliga-hold, der ikke har vundet i otte Superliga-kampe i træk.

»Vi håber, at dette initiativ kan give en fyldt JYSK Park og fuld opbakning til Silkeborg på søndag. Der er brug for alle mand i øjeblikket, og vi vil gerne give holdets fans mulighed for at komme til kampen og vise deres støtte. Det kan forhåbentlig give holdet det rygstød, det har brug for i øjeblikket,« lyder det fra President og CEO hos JYSK, Jan Bøgh.

Inden opgøret resterer der fire runder af Superliga-sæsonen, og den forfærdelige stime i Silkeborg har bragt holdet fra søhøjlandet fem point fra AaB, der er under nedrykningsstregen.

Derfor er man særdeles glad for den udstrakte hånd fra hovedsponsoren.

»Vi er meget glade for dette flotte initiativ fra JYSK, som gør, at vi kan få så mange mennesker som overhovedet muligt på stadion søndag.«

»Vi lægger ikke skjul på, at vi har brug for opbakningen i den periode, vi er inde i netop nu. Her har JYSK, ved at tilbyde gratis billetter, sørget for, at spillerne får endnu flottere rammer til kampen,« siger Silkeborg-direktør Kent Madsen.

Billetterne hentes på Silkeborg IF's hjemmeside, hvor der er fire billetter til rådighed per bruger, skriver Silkeborg.

Der er plads til 10.000 tilskuere på JYSK Park.