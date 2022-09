Lyt til artiklen

Allerede inden FC Københavns opgør mod OB flød sociale medier med 'Thorup raus.'

Og efterhånden som fadæserne fortsætter hos de regerende mestre – der nu har tabt fem af ni Superligakampe i sæsonen – bliver kritikken af cheftræner Jess Thorup, som mange fans kræver fyret, ikke mindre krads.

Lørdag virkede nedturen til at kulminere for FC København, da en indsats af hamrende lavt niveau resulterede i et nederlag til OB, der ellers kom bagud.

Alligevel stoler Thorup fuldt og fast på, at han er den rette mand i spidsen for holdet.

Rasmus Falk under FC Københavns nederlag mod OB. Foto: Claus Bech Vis mere Rasmus Falk under FC Københavns nederlag mod OB. Foto: Claus Bech

»Selvfølgelig er jeg manden, der kan vende det. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men andet har jeg ikke at sige til det. Det er ikke mig, der træffer den beslutning. Jeg prøver at passe mit arbejde på bedst mulig vis,« lød det fra træneren efter det smertefulde nederlag.

Er du bekymret for din fremtid?

»Nej, overhovedet ikke.«

Ud over kvalifikationen til Champions League mod et forholdsvist svagt Trabzonspor-mandskab har FC København ikke meget at glæde sig over i denne sæson, hvor hver anden Superligakamp er endt i et nederlag.

Lørdagens nedtur i Odense har fået cheftræneren til at inddrage spillernes ellers planlagte fridag søndag, der nu skal bruges på at tale tingene igennem.

»Hvorfor skulle jeg gå og være bekymret? Jeg er ikke født bekymret. Jeg er født optimist, og jeg skal holde fokus på det, jeg kan gøre, og det er at arbejde med spillerne og truppen og kigge frem mod næste kamp. Så er der nogle andre, der kigger på mig,« sagde Thorup om sin jobsituation.

»Så er det ligegyldigt, om det går godt eller skidt. Det er ikke mig, der kommer til at afgøre min fremtid.«

Til gengæld forstod cheftræneren godt fansenes voldsomme frustration med den nuværende situation i klubben – der rækker til en sjetteplads – med ham som træner.

»Jeg forstår udmærket deres frustration, den har jeg selv, så den kan jeg ikke benægte, at andre ikke skal have. Det forstår jeg godt. Vi lever i en verden, hvor vi bliver målt og vejet på resultater, og lige nu er resultaterne der ikke, så den frustration deler jeg med fansene.«

Selvom FC København kom foran mod OB, virkede holdet ikke som nogen overbevisende vinder af opgøret.

Og det var voldsomt dyre fejl i egne rækker, der kostede de to OB-mål og muliggjorde hjemmeholdets comeback.

»Det, der fylder, er skuffelse. Jeg er frustreret over, at vi reelt giver dem sejren med to dumme fejl, som vi selv laver. Men det er ikke kun det,« sagde Jess Thorup.

»Vi skal stadig ud over de fejl, vi laver, og håndtere kampen på en bedre måde. Vi scorer et godt mål, men vi skal stadigvæk producere flere chancer. Det kan vi helt sikkert gøre bedre.«