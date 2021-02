Der har været snak om det før, og nu er den der igen.

For med Brentfords øjeblikkelige førsteplads i den engelske The Championship spøger FC Midtjyllands Frank Onyeka igen blandt London-klubbens fans.

Og ligesom sidste år, da Thomas Franks Brentford-mandskab lå til at rykke op i Premier League, tyder noget på, at FCMs midtbanejuvel meget vel kan få adresse i den engelske storby – hvis oprykningen lykkes denne gang.

Den nigerianske Superliga-stjerne er dog ikke et navn, som Rasmus Ankersen, der er bestyrelsesformand i FC Midtjylland og sportschef i Brentford, ønsker at kommentere ret meget på, da B.T. fanger ham på telefonen.

37-årige Rasmus Ankersen er bestyrelsesformand i FC Midtjylland og samtidig sportschef i engelske Brentford. Foto: Henning Bagger

Hvis I rykker op, så er der en populær spiller i Frank Onyeka, der render rundt ovre i Midtjylland. Er han interessant for jer i Brentford?

»Nu må vi se. Vi er slet ikke dér lige nu, men det er klart, at vi kører med forskellige planer i skuffen, nu hvor vi har en chance for at rykke op, mens det også kan risikere at glippe igen. Så ligesom sidste år har vi en transferplan for begge scenarier.«

23-årige Frank Onyeka har før været på tale i London-klubben. Foto: Niels Christian Vilmann

Vi hører hele tiden, at det er dét, der kommer til at ske. Har I lavet en plan for, at Brentford køber ham til sommer, hvis I rykker op?

»Der er ikke nogen forhåndsaftale. Det er jo ny situation for Benham-imperiet, hvis vi rykker op i Premier League, og det vil i så fald skabe en anden positionering mellem Brentford og FCM i vores økosystem. De to klubber vil gå fra at være fætre til i stedet at være storebror og lillebror. Det giver nogle andre muligheder i forhold til infrastrukturen omkring spillertrupperne.«

Men er én af de muligheder så et køb af Frank Onyeka?

»Det er selvfølgelig noget, vi kommer til at kigge på, men om det lige er Frank, det er for tidligt at sige noget om. Alle spillere i FCM er jo principielt en mulighed.«

Både FC Midtjylland og Brentford er ejet af den engelske rigmand Matthew Benham.

Brentford topper i skrivende stund The Championship efter 28 kampe. Klubben har to point ned til andenpladsen, der indtages af Norwich.