Ja, så kan spekultationerne ellers få frit løb herfra.

Premier League-legenden og nuværende Burnley-manager Vincent Kompany er i Danmark - nærmere bestemt Brøndby Stadion, hvor han har fulgt opgøret mod Viborg.

Den anerkendte eks-forsvarer blev spottet af flere - blandt andre Nanna Møller Karlsen fra Brøndby-mediet 3point.dk.

Hun fortæller til B.T., at hun spurgte, hvad han mon skulle til netop denne kamp, men det lykkedes desværre ikke, for han skulle efter sigende have 'flere grunde til at være der.'

Vincent Kompany er simpelthen på stadion pic.twitter.com/wghiNpzw9x — nanna 3point.dk (@nannasoph) April 2, 2023

Ifølge B.T.'s oplysninger har Manchester City-ikonet blandet job og fornøjelse på turen til Danmark, da han også nåede ud i det københavnske natteliv.

Således var han natten til søndag til stede på eksklusive Dandy, der er en toetagers natklub og lounge i indre København.

Burnley-manageren stod fredag i spidsen for holdet, der spillede 0-0 mod Sunderland i The Championship, hvor holdet ligger til suveræn oprykning til Premier League.

Her har han fire mesterskaber som aktiv spiller og anfører for Manchester City.

