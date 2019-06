Sommerferien er ikke ligefrem lang, når man spiller i den bedste danske række.

Allerede i næste uge starter Superliga-klubberne træningen til den nye sæson. Blot tre uger efter den sidste kamp blev fløjtet af i forårssæsonen.

Det lader dog til, at spillerne nyder at holde fri i fulde drag, og en del har udnyttet pusterummet og er taget ud at rejse.

Blandt andre F.C. Københavns Nicolai Boilesen, der nyder sol og drinks på den spanske ø Ibiza.

Vis dette opslag på Instagram De tre Musketerer Et opslag delt af Nicolai Boilesen (@boilesen) den 12. Jun, 2019 kl. 10.01 PDT

Han er en af de guldvindere, der har haft mulighed for at rejse ud. Det samme gælder Pieros Sotiriou, der er en tur på Cypern, inden det igen går løs.

Det er dog ikke alle Ståle Solbakkens spillere, der har haft mulighed for den helt lange ferie.

Peter Ankersen - der er på jagt efter ny klub - har været med landsholdet, og han har derfor brugt store dele af 'ferien' på fodbold og Danmark. Blandt andet er han blevet forlovet på Søllerød Kro. Heller ikke hverken Robert Skov eller Jonas Wind når formentlig den helt lange rejse, da de begge er med U21-landsholdet til EM.

Også Brøndby-spillerne har fundet varmere himmelstrøg. Simon Hedlund er på ferie med kæresten og sønnen Leo, der blot er få måneder gammel, og de er rejst til Rhodos, mens Hany Mukhtar har brugt pausen i Berlin og nu Kroatien.

Vis dette opslag på Instagram Moments like this is what we live for. Et opslag delt af Simon Hedlund (@simonfredrikhedlund) den 12. Jun, 2019 kl. 5.37 PDT

Vis dette opslag på Instagram Vacation #grateful4everything #teamdreambig Et opslag delt af Hany Prince (@hanymuk10) den 7. Jun, 2019 kl. 12.41 PDT

Der er dog også spillere, der har valgt at blive hjemme i det danske.

Kasper Fisker og familien er på campingferie i Jylland, og Joel Kabongo bruger noget af sin sommerferie på Brøndby Stadion.

Det skyldes, at forsvarsspilleren er i fuld gang med genoptræningen efter den alvorlige knæskade, han pådrog sig i foråret.

Derudover har to tidligere holdkammerater - og nu konkurrenter - valgt at tage på ferie sammen. FC Midtjyllands Marc Dal Hende bruger sommeren med OB-spilleren Janus Drachmann, og de to har en lille intern konkurrence kørende.

Vis dette opslag på Instagram Der bliver slået om alt på ferien #førstenederlag #rødidagbrunimorgen Et opslag delt af Marc Dal Hende (@dalhende5) den 7. Jun, 2019 kl. 6.07 PDT

I hvert fald skriver Marc Dal Hende, at der 'bliver slået om alt', til en video, hvor han sammen med Janus Drachmann kaster sig ud i en omgang 'sten, saks, papir' under pool-overfladen.

Og Marc Dal Hende er ikke den eneste FC Midtjylland-spiller, der har nået en tur i varmen, inden sølvvinderne starter op i Herning.

Erik Sviatchenko er rejst med familien til Marbella, mens Evander har nået at besøge sin familie. I OB-lejren er Frederik Tingager rejst endnu længere væk, da han lige nu befinder sig i Miami, afslører han på Instagram.

Det gælder for alle Superliga-klubberne, at opstarten er fra næste uge. Nogle møder allerede ind fra mandag den 17. juni, herunder FC Midtjylland, mens de i F.C. København lige har et par ekstra dage. Her skal spillerne nemlig først møde ind 20. juni.

Vis dette opslag på Instagram Papa and junior #WilliamErik Et opslag delt af Erik Sviatchenko (@eriksviat) den 6. Jun, 2019 kl. 7.04 PDT