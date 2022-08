Lyt til artiklen

FCK-fansenes kreative Olsen-banden-tifo høstede enorme roser under søndagens derby.

Men politiet er langtfra imponeret over fodboldfansenes opfindsomhed. Årsagen skal findes i en særlig detalje, som gemte sig i det kæmpemæssige banner.



På den afbildede Københavns Hovedbanegård er tidspunktet nemlig 13.12. Det kan ved første øjekast virke uskyldigt, men bagved gemmer der sig et dystert budskab.



Laver man tallene om til bogstavrækkefølgen i alfabetet, fremkommer forkortelsen 'ACAB'. Se detaljen på tifoen herunder.

Foto: Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ritzau Scanpix



'ACAB' er en flittigt benyttet engelsk forkortelse – brugt af modstandere af politiet – som betyder 'All Cops Are Bastards' (alle betjente er svin).



I Politiforbundet har forbundsformand Heino Kegel kun hovedrysten tilovers for FCK-fansenes skjulte langemand til ordensmagten.



»Det er noget forbandet svineri. At det ikke bliver pillet ned med det samme, det forstår jeg ikke.«



»Alle er bekendt med 'ACAB'-forkortelsen. Man behøver ikke være professor for at forstå det. Når man hænger sådan noget op, mangler man respekt for samfundet. Det er fint, at man har en holdning til, at politiet kan være trælse,« siger han og fortsætter: