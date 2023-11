Det kommer til at vrimle med politi ved Parken søndag.

For når sæsonens andet derby mellem FC København og Brøndby afvikles, bliver det med et stort politiopbud ved nationalarenaen.

Det fortæller politichef ved Københavns Politi, Peter Dahl, til B.T.

»Vi er massivt til stede. FCK-Brøndby er jo en stor politiaktion de gange om året, hvor de mødes,« lyder det, inden han fortsætter:

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det er jo to fangrupper, der virkelig ikke kan lide hinanden, med to store hooligan-fraktioner. Typisk starter de et døgn i forvejen med at angribe hinandens klubhuse. Så det er bare en stor politioperation for os.«

For at komme flere års uroligheder en smule til livs på derbydage, bliver kampen allerede spillet klokken 12.

»Det er som sådan ikke noget nyt. Det har været et krav fra vores side igennem mange år, at når FCK og Brøndby skal mødes, så har vi et ønske om, at der minimum er to timers dagslys efter kampen. Det gør, at vi kan finde ud af, hvor ballademagerne er henne samt dokumentere de uroligheder, der ganske ofte er efter disse kampe,« forklarer Peter Dahl.

Politiet betragter i øvrigt søndagens brag i Parken som en højrisikokamp. Og derfor gælder der særlige regler for Brøndby-fansene umiddelbart efter slutfløjt.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Af sikkerhedsmæssige årsager har Københavns Politi nemlig givet et påbud om, at Brøndby-fansene skal blive på stadion i op til en time efter kampen, siger Peter Dahl:

»Det er på baggrund af nogle af de tidligere uroligheder, og så har vi sammen med fangrupperne vurderet, at det er et godt værktøj. Det giver os muligheden for, at vi kan få hovedparten af FCK-fansene væk fra Parken, inden vi lukker Brøndby-fansene ud. Det er nemmere at holde styr på.«

Er det virkelig umuligt at lukke alle fans ud på samme tid?

»Det er ikke umuligt, for det har vi gjort i mange år, men vi har bare konstateret, at det ofte er endt i slagsmål, når de kommer ud i hovederne på hinanden.«

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Foruden tilbageholdelsen af tilskuere, indfører Københavns Politi en midlertidig skærpet strafzone i området omkring Parken gældende fra klokken 6 om morgenen til klokken 20 søndag aften.

Noget, der betyder, at straffen kan stige til det dobbelte for visse typer af kriminalitet begået i zonen.

Det gælder blandt andet vold, hærværk og grov forstyrrelse af den offentlige orden, lyder det videre.

»Det er et meget konkret tiltag, men den hårde kerne af fans er nok ligeglade med, om det hedder 14 eller 28 dages fængsel. Men hvis vi bare kan få nogle af dem i den 'grå masse' til at synes, det ikke er attraktivt at være med, så kan vi målrettet ramme dem, der laver ballade,« fortæller Peter Dahl.

Politichefen håber derfor, at de mange tiltag kan afskrække nogle fra at starte uroligheder efter opgøret:

»Men jeg er jo heller ikke naiv, og jeg ved jo, at vi aldrig slipper af med nogle af de personer, som i bund og grund er ligeglade med fodbold. For dem er det noget andet, det drejer sig om.«

»Dem, vi skal ramme, er dem, der laver ballade. Og det er nemmere, hvis dem, der ikke laver ballade, giver os arbejdsro,« afslutter han.