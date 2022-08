Lyt til artiklen

Søndag er Københavns Politi atter i allerhøjeste beredskab, når FCK og Brøndby mødes i et højrisiko-opgør.

Udebanefans er nemlig igen velkomne til et københavnsk derby, efter de blev forment adgang på grund af voldsomme optøjer, der blandt andet førte til hidsige sammenstød med politiet – som i et tilfælde trak pistol mod en gruppe fans.

Ledende politiinspektør i Københavns Politi Peter Dahl tror og håber, at de voldsomme fangrupperinger har lært lektien, for scenerne fra efterårssæsonen er helt og aldeles uacceptable.

»Vi skal sindssygen til livs. Jeg er ikke naiv og tror, at de ender med at stå arm i arm, men vi er nødt til at nå et niveau, hvor de her mennesker ikke opfører sig som vilde aber, hvis eneste formål er at skade hinanden så meget som muligt.«

Politi og fodboldfans støder sammen efter Superliga-kampen Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag 24. oktober 2021. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Politi og fodboldfans støder sammen efter Superliga-kampen Brøndby-FCK på Brøndby Stadion søndag 24. oktober 2021. Foto: Presse-fotos.dk

»Det er helt urimeligt, at almindelige borgere også skal risikere at komme i klemme mellem dem. Så det er vores håb, at fangrupperingerne har fået signalet om, at der er konsekvenser ved ikke at opføre sig ordentligt,« siger Peter Dahl til B.T. og slår fast, at han er optimistisk omkring søndagens derby.

Men er signalet ikke feset ind, er Københavns Politi klar med nye sanktioner.

Det kan blandt andet blive til kampe helt uden fans eller skærpede strafzoner, som man for første gang så i forbindelse med en fodboldkamp omkring torsdagens kamp mellem Brøndby og Basel.

»Hvis det på søndag bliver, som det plejer at være, når det er værst, så er vi klar til at kigge på forskellige værktøjer. Skærpet strafzone er en mulighed, hvis dette derby ikke spiller rimelig fornuftigt af.«

»Det kan ramme de her mennesker, mens andre værktøjer som kampe uden tilskuere eller udebanefans kan ramme andre, der bare går til fodbold,« siger han og tilføjer, hvad Københavns Politi – der har kaldt hjælp ind fra andre politikredse – stiller med på søndag.

»Vi er ikke så naive, at vi har slækket på vores beredskab. Vi er klar til næsten hvad som helst og har en massiv politiindsats igen på søndag. Når de to hold mødes, så er vi oppe på den helt høje klinge, og der er ikke mange opgaver, der trækker lige så mange ressourcer.«

Normalt er der ved de københavnske derbyer fanmarch gennem København for begge holds fans, men søndag bliver det efter alt at dømme kun Brøndbys fans, der afholder march til stadion.

FCK-fangrupperingen Sektion 12, som normalt arrangerer derby-march, har meldt ud, at de vil koncentrere sig om indsatsen på stadion, mens Brøndby-fansene går til Parken fra Svanemøllen Station.

»Det er ikke planlagt i detaljer, men vi kender drejebogen for, hvordan det foregår, og vi forbereder os på det,« siger Peter Dahl.

Der er kampstart klokken 16 mellem de to ærkerivaler, som begge er kommet sløjt fra land i den nye Superliga-sæson.