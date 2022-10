Lyt til artiklen

Det endte i uroligheder, overfald og slåskampe, da FC København i begyndelsen af september gæstede Dortmund i Champions League.

Brøndby-hooligans var rejst til Tyskland for at angribe FCK-fans, og da københavnerne samtidig fik støtte fra deres hårdtslående venner fra Hamburg SV, endte det i et voldsorgie, som gav genlyd i Europa.

Nu forbereder Københavns Politi sig på anden akt, som foregår 2. november i København, og ifølge B.T.s oplysninger ruller myndighederne det tunge kavaleri ud for at sikre sig, at fodboldkampen ikke bliver til gadekamp.

Uden at gå i nøje detaljer med planlægningen bekræfter ledende politiinspektør Peter Dahl, at returopgøret i Parken bliver et stort fokuspunkt for Københavns Politi.

»På baggrund af de særlige omstændigheder, der er ved denne kamp – hvor ballademagere fra Brøndby og Dortmund jo sås sammen i Dortmund ved den første kamp, og samme scenario kan forudses ved kampen i København – kigger vi på en række mulige tiltag.«

Ved opgøret i Dortmund på Signal Iduna Park bredte slåskampene sig fra byens gader sig til stadion, hvor fans i stormløb angreb hinanden, blandt andet med fyrværkeri.

Nu overvejer politiet helt at lukke for tyske fans på stadion i København.

»Vi har været i dialog med FCK i forhold til en eventuel udelukkelse af udeholdets fans, men der er endnu ikke truffet beslutning om nogen konkrete tiltag,« siger Peter Dahl.

Der har samtidig været rygter om, at Champions League-opgøret skulle fremrykkes til klokken 14 – i fuld dagslys – men det har aldrig været på tegnebrættet, forklarer politiinspektøren.

»Kampstart klokken 14 ikke er noget, vi arbejder konkret med,« siger Peter Dahl.

Nu fortsætter planlægningen frem mod opgøret 2. november, og både før opgøret, men også på kampdagen, vil man alliere sig med tysk politi.

»Vi kan bekræfte, at vi er i dialog med tysk politi, og at der kommer spottere fra Dortmund,« siger Peter Dahl.

De seneste måneder har budt på adskillige voldsomme episoder med hooligans. Søndagens derby mellem Brøndby og FC København spilles uden udebanefans som en direkte konsekvens af de voldsomme spændinger mellem de to fangrupperinger, har Divisionsforeningen bestemt.

Som modtræk har FCK-fans indkaldt til demonstration søndag morgen foran Divisionsforeningens kontor i Brøndby.