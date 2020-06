Anklagemyndigheden har rejst ny tiltale mod den 26-årige Bernio Verhagen.

Denne gang er det for 'bedrageri og dokumentfalsk' over for en fodboldklub.

I tiltalen lyder det, at han fra '3. juli til 13. november sidste år skulle 'have bedraget en fodboldklub ved at have sendt mails og beskeder, der ikke kom fra de angivne afsendere'.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Bernio Verhagen er i forvejen tiltalt for en stribe andre ting i sit korte og tumultariske ophold i Danmark: Voldtægt, røveri og flugt fra politiet. Den sag er i øjeblikket ved at blive behandlet ved Retten i Viborg, og det vides endnu ikke, om de nye tiltalepunkter vil blive slået sammen med den allerede eksisterende sag.

Han har siddet varetægtsfængslet siden 27. november sidste år. Dog afbrudt af 12 timer på fri fod da det lykkedes ham at flygte fra politiet.

B.T. afdækkede i efteråret sagen og kunne afsløre, at den hollandske fodboldspiller havde pyntet sig med lånte fjer i forbindelse med den indgåede kontrakt med Viborg. Det var sket blandt andet ved hjælp af en falsk agent og ukorrekte oplysninger.

Siden eksploderede sagen.

Den jyske klub opsagde kontrakten med ham 25. november og anmeldte ham til politiet efter afsløringerne.

Samme aften blev Bernio Verhagen anholdt i forbindelse med tumult i en kiosk på Banegårdspladsen i Viborg, og kort efter blev han sigtet for trusler og vold mod kæresten. Han blev også sigtet for røveri.

Han blev varetægtsfængslet 27. november, men fik altså nogle dage på fri fod, da han midt i december flygtede fra politiet i forbindelse med et grundlovsforhør. Han blev siden fundet i en kælder i Holstebro og sendt tilbage i arresten, hvor han altså stadig sidder.

Bernio Verhagen var i kontakt med flere danske klubber, inden der var bid i Viborg - og han er også tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk mod en anden dansk fodboldklub.