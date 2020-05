Nordjyllands Politi efterforsker en sag om mulig matchfixing relateret til AaB.

Sagen drejer sig om mulig matchfixing i en kamp i Superligaen i efteråret 2019, og den nordjyske klub bekræfter, at man har modtaget en henvendelse fra politiet.

»Vi er naturligvis bekendt med henvendelsen og står fuldt ud til rådighed for at komme til bunds i sagen, og forhåbentlig bliver konklusionen også, at der ikke har fundet noget ulovligt sted,« siger klubbens administrerende direktør Thomas Bælum til klubbens hjemmeside og påpeger over for Ritzau, at klubben først nu har fået at vide, at der er en undersøgelse i gang.

»Matchfixing tager vi som klub helt og aldeles afstand fra, og vi ser frem til at få sagen afsluttet.«

AaB's Frederik Børsting har scoret til 1-0 i 3F Superligakampen mellem Aab og AC Horsens på Aalborg Portland Park, søndag 24. november 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Politiet bekræfter, at der er en verserende sag, som udspringer af en anmeldelse i februar.

»Vi har efterforsket i sagen, siden vi modtog anmeldelsen i februar, og sagen er stadig verserende,« siger den ansvarlige for efterforskningen, politikommissær Troels Jul Kjærgaard i et skriftligt svar til Ritzau.

Det skulle angiveligt handle om en specifik forseelse i en forbindelse med en Superliga-kamp.

AaB oplyser, at man ikke kan kommentere yderligere på sagen af hensyn til efterforskningen.

