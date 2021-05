Patrick Olsen gik et par skridt væk efter Viktor Fischers tackling - og så faldt han til jorden.

Efter en uge med masser af snak om, hvor god - eller nok nærmere det modsatte - Viktor Fischer var til at blive på benene i det modsatte opgør i Aarhus, lignede det en regulær stikpille fra AGF-profilen til sin tidligere u-landsholdskammerat.

En hilsen af de helt store fra Olsen til Fischer med et klart budskab direkte foran de 10.000 FC København-fans, der havde fundet vej til et brag af en 3-2-sejr til FCK.

Og det var da også en situation, som de fleste, der havde set kampen, talte om bagefter.

Var det en stikpille til Fischer, du lavede?

»Det må I tage. Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Det må I skrive lidt om, hvad I har lyst til,« siger Patrick Olsen.

Kan du fortælle, hvad der skete?

»Der er bare mange kampe i kampen, og alle spiller på nogle ting. Mere er der ikke i det. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men Fischer og jeg gav også et kæmpe kram efter kampen. Vi kender hinanden pisse-godt fra ungdomslandsholdene og sådan noget. Der er ikke mere i det.«

Var det lir?

»Ja, det er jo sjovt. Lige pludselig er der 10.000, der buher lidt af en, og sådan er det. Om man spiller i Ceres Park eller i Parken, så er det dejligt,« sagde Patrick Olsen og trak sig væk med et skævt smil på læben.

I den anden lejr var Jonas Wind lidt mere undrende over, hvad det var, der skete der i midten af første halvleg fra Patrick Olsen.

»Jeg ved ikke, om der var en sniper oppe på øvre tribune, der ramte ham. Det så mærkeligt ud. Jeg kiggede væk, og så var det som om, der skete noget med låret. Det må han selv ligge og rode med. Det så mærkeligt ud. I må snakke med ham om, hvad det gik ud på,« siger Wind og forstår ikke Olsens egen udlægning:

»Jeg ved ikke, hvad det skulle være for 'et spil' at kaste sig, når der ikke er nogen, der rører ham. Jeg ved ikke, hvad han mener 100 procent med det.«

Patrick Olsen tog det efter kampen meget stille og roligt og altså med et smil. Et smil, som også kom på baggrund af 45 gode AGF-minutter i anden halvleg. De første var lige det modsatte. Patrick Olsen var tilfreds med, at AGF kom tilbage og fik pyntet på en kamp, der på et tidspunkt så ud til at kunne ende helt galt for aarhusianerne.

Og så var han ikke mindst tilfreds med igen at spille et mindeværdigt opgør mellem klubberne fra landets to største byer.

»Det er topspillere på begge hold. Der er nogen, der har prøvet mange ting og ved, hvordan det skal spilles og gøres underholdende. Fodbold er en underholdningsbranche, og jeg tror, at 90 procent af Danmarks befolkning syntes, at den kamp i sidste weekend var underholdende. Jeg håber også, at de synes, den her kamp var underholdende - om de så holder med AGF eller FCK,« siger Olsen.

AGF er med nederlaget nu seks point efter FC København, mens FC Nordsjælland ligger tre point efter aarhusianerne.