Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag var en møgdag for en række FCK-fans, der ud af det blå fik frataget deres trøjer i et S-tog.

Fredag ser ud til at kunne blive en noget bedre dag, for her er de inviteret en tur i Parken for at få en god oplevelse.

Hos FCK glæder man sig til at tage imod dem, og der er lidt forberedt for at sætte et plaster på såret, for før Randers-kampen vil der nede ved banen være en seance for ofrene.

Det har heller ikke skortet på gode gerninger i kølvandet på de skræmmende episoder i forbindelse med derby-kampen.

En af dem, der var med til at samle ind til de ramte FCK-fans, var Brøndby-fan Rasmus Augustesen, der også har fået en invitation.

»FCK har været hurtige og skarpe til at række ud til at hive fat i os og har også inviteret os i Parken på fredag.«

»Vi får en bid mad og vores familie med ind, og så skal vi have overrakt beløbet til drengene. Og de får forhåbentlig også en rigtig fed oplevelse ud af det,« siger han til B.T.

»Så skal vi selvfølgelig også se fodboldkampen, og der håber jeg selvfølgelig, at Randers løber med tre point. Men det skal jeg nok gå stille med dørene med.«

Omvendt bliver de næste dage nok mindre spændende for den 25-årige mand, som onsdag meldte sig selv til politiet.

Torsdag blev han fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret, hvor han erkendte tvang i forhold til at tiltvinge sig trøjen og nogle halstørklæder, men han nægtede sig skyldig i røveri.

B.T. har talt med manden bag den voldsomme video, der nu håber, at det får konsekvenser for gerningsmanden.

En af de tre forulempede mænd kalder selv episoden for 'meget ydmygende.' Læs mere om det lige her.