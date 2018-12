Mens kampen om guldet kun er en kamp mellem to hold, bliver kampen om at undgå nedrykning en noget mere uforudsigelig affære.

Der er meget lang tid til det definitive nedrykningsspil, men der er ikke så langt til en definitiv redning. 17. marts er datoen, hvor det endeligt bestemmes, hvem der ikke rykker ud. Og det er det, der fejres af de tre klubber, der indtager pladserne fra nr. 4-6.

OB, AaB og til dels Randers bør være skuffede, hvis det ikke bliver dem, der skal spille mod Brøndby, FCM og FCK i det eksklusive selskab om topplaceringerne, mens både Horsens og Esbjerg vil levere en lille sensation, hvis det skulle lykkes for dem at spille med blandt de bedste.

Esbjerg har imidlertid ikke et skræmmende restprogram i grundspillet, og det har Horsens faktisk heller ikke. Så mirakler skal der ikke til. Heller ikke for at både OB, AaB og Randers kan snuble.

Man svarer ikke sin træner igen, og man skændes slet ikke med ham, og slet, slet ikke til offentligt skue. Kun hvis man helt og aldeles har mistet respekten for ham. Men er Jung den eneste spiller, der mistet respekten for Zorniger i Brøndby...? Peter Sørensen

Især har Randers på papiret et meget vanskeligt slutprogram, men det har AaB faktisk også, så det er helt åbent, hvem der redder livet. For det er reelt, hvad det drejer sig om for alle andre end FCK, FCM og Brøndby.

Mandag spåede jeg, at Brøndby ville være lige så sikre på bronze, som FCK og FCM er på henholdsvis guld og sølv. Jeg tror stadig, at Brøndby vil slutte bedre end alle resterende hold i Superligaen, men jeg ikke i tvivl om, at tingenes øjeblikkelige tilstand både er bekymrende og faretruende for Brøndby.

Ikke kun på grund af deres overraskende nederlag på hjemmebane mod Vendsyssel, men mere på baggrund af, at dette nederlag er et åbenlyst symptom på krise i klubben.

I sidste uge var det opsigtsvækkende, at opleve træneren skændes med holdets trofaste fans, og søndag skete et endnu mere sigende, offentligt skænderi mellem Jung og Zorniger.

Nej! Er der mange også udenfor spillertruppen, der er trætte af Zorniger i Brøndby? Ja!

Kommer der en ny sportschef, der vil se på forårssæsonen, hvor guldløbet for længst er kørt uden Brøndby, som sin mulighed for at forberede de kommende sæsoner og herunder set-up’et omkring førsteholdet? Ja!!!

Tilbage til spillet om at undgå nedrykning, som Brøndby trods alt næppe kommer i fare for at skulle deltage i. Her er problemet for alle otte hold, der ikke klarer cuttet d. 17. marts, ikke, at de i første omgang er i akut fare.

Tværtimod er der lang vej til de skæbnesvangre kampe og direkte nedrykningsspil, men turneringsstrukturen betyder, at de fleste hold meget længe er i fare for at komme i fare. Og først, når de fire bedste af de otte dårligste har klaret frisag, bliver det for alvor nervebetonet.

I disse 'skæbnekampe' ophæves almen logik og normale analyser af de enkelte holds styrker og svagheder må suspenderes.

Med lidt held kan Sønderjyske godt nå top 6, men så skal rigtig meget flaske sig.

Peter Christiansen får ikke meget tid til at holde juleferie, for langt de fleste AGF-spillere har langt fra leveret den fornødne kvalitet Peter Sørensen

Til gengæld bør de dog aldrig blive truet på deres superligaeksistens.

Holdet har i dag netop den robusthed, rutine og styrke, som er afgørende for at navigere sig gennem nedrykningsskærerne uden at komme i alvorlig fare.

Det samme gælder for AGF, som - efter den ellers forstemmende kamp i Aarhus mandag - kunne juble over deres sidste-øjebliks-sejr.

Den sejr betyder uendeligt meget for AGF, hvor Peter Christiansen ikke får meget tid til at holde juleferie. For langt de fleste AGF-spillere har langt fra leveret den fornødne kvalitet.

Rigtig meget kan afgøres allerede i transfervinduet, hvor sportscheferne skal vise, hvor dygtige de er Peter Sørensen

En jule-analyse af holdenes nuværende tilstand vil umiddelbart munde ud i et bud på, at Hobro er ilde ude, men de har prøvet denne slags kampe før og ved, hvad der skal til.

I øvrigt vil de til forårets start formentlig få Pål Kirkevold – Superligaens 'MVP' - tilbage i topform.

Vendsyssel vil også kende gamet, og har efter min mening rimeligt gode kort på hånden for at få en sæson mere i den bedst række.

En ikke ubetydelig faktor er i øvrigt, at forårssæsonen starter usædvanligt tidligt, og hvis vejret hen over de næste par måneder ellers bliver, som det plejer, vil banerne også i år være i elendig forfatning de fleste steder.

Andre hold end Horsens, AGF, Vendsyssel og Hobro vil lide mere under dette naturfænomen.

Det kunne eksempelvis gælde for Vejle, der i det hele taget skal genfinde sig selv, hvis de skal klare sig.

Dårlige baner vil også gøre det vanskeligt at spille, som FCN helst vil, selv om de jo spiller på kunst hver anden gang.

FCN er rigtig gode, når de bedst, men også meget unge og derfor ustabile og skrøbelige. Samlet set kan det blive særdeles farligt især i det endnu gældende turnerings set-up, hvor ultimative kampe er mentalt ekstremt krævende.

Som jeg tidligere antydet, kan rigtig meget afgøres allerede i transfervinduet, inden forårets kampe skal spilles, så nu, hvor spillerne og trænerne holder fri, skal sportscheferne vise, hvor dygtige de er.