Jeg må tage hatten af for FC København.

Igen har FCK leveret et meget flot resultat ved at slå et stærkt europæisk hold som Bordeaux - og så endda væk fra eget græs.

Men det er ikke blot ét godt resultat. Inden Bordeaux var det en stærk kamp mod Zenit St. Petersburg, og før det var det ikke mindst de to opgør mod italienske Atalanta, hvor Ståle Solbakkens mandskab strålede.

Ikke alene bør de to klubber respektere, hvad FCK har leveret, de bør også være ydmyge og taknemmelige. Peter Sørensen

Alt sammen resultater, der har dannet grundlaget for, at det igen tegner sig til at blive en stor international sæson af FCK.

Det er dybt imponerende, at hovedstadsklubben har kvalificeret sig til europæisk gruppespil 12 ud af de seneste 13 gange. Og imponerende er det også, at de i denne sæson har spillet ti europæiske kampe - alle uden at tabe. Seks sejre og fire uafgjorte resultater er det blevet til.

Ydermere har FC København fra skabelsen ikke alene dedikeret sig til at have den udtalte ambition om at være en del af europæisk fodbold hvert år. De har også taget den alvorligt og levet op til den næsten arrogante målsætning.

Hvad Ståle Solbakken og hele FC København har vist i Europa gennem utallige år er fremragende for dansk fodbold, og alle i dansk fodbold bør klappe i hænderne, fordi det giver point til Danmark på UEFAs rangliste.

F.C København vandt senest 2-1 over Bordeaux i Europa League-gruppespillet. De har nu fire point efter to kampe. Foto: Bob Edme Vis mere F.C København vandt senest 2-1 over Bordeaux i Europa League-gruppespillet. De har nu fire point efter to kampe. Foto: Bob Edme

Deres præstationer kalder derfor også på enorm respekt fra alle os, der ønsker dansk fodbold det godt. Og i denne sammenhæng ikke mindst fra FC Midtjylland og Brøndby, der bør være yderst taknemmelige for, at de point som FCK - nu igen - er ene om at samle til UEFA-ranglisten.

Det er jo nemlig først og fremmest Brøndby og FCM, der bør kunne lukrere på det. Men det er også dem, der i langt højere grad selv burde bidrage til pointskalaen, der har betydning for, hvor mange og hvilke europæiske pladser, de danske klubber får i de kommende sæsoner.

Brøndby blev senest banket ud af Europa mod belgiske Genk, der scorede hele ni mål mod Brøndby og samlet vandt 9-4. Klubben fra Vestegnen blev skamferet af et hold, de burde kunne gives værdig modstand. Hvis det ikke ligefrem var pinligt, var det i hvert fald skuffende både for Brøndby og dansk fodbold.

FC Midtjylland formåede heller ikke i år at levere i Europa. Først leverede man en svag præstation mod Astana i Champions League-kvalifikationen, inden man over to playoff-opgør til Europa League tabte til Malmø, der i skrivende stund ligger nummer fem i Allsvenskan. Sidste år blev playoff-runden også endestationen for midtjyderne, da man over to opgør røg ud til Apollon Limassol fra Cypern.

Begge mandskaber har spillet stort og flot i Superligaen, men svigtet fælt, når først de er kommet ud for landets grænser. Peter Sørensen

F.C. København har således over de sidste fem sæson alene hentet 30.000 point til UEFAs klubrangliste, mens FC Midtjylland og Brøndby tilsammen blot har hentet 21.500. FCK er således placeret på en 44. plads over de seneste fem sæsoner, mens FC Midtjylland og Brøndby er placeret som henholdsvis nummer 86 og 140 i Europa.

Det er ikke godt nok!

Jeg mener, at FC Midtjylland og i endnu højere grad Brøndby har bidraget med alt for lidt og alt for dårligt i internationalt regi de seneste år.

Selvom Brøndby i øjeblikket slider i Superligaen, har både de og FC Midtjylland spillet stærkt og godt i Superligaen. Men de har begge svigtet fælt, når først de er kommet uden for landets grænser.

Brøndby røg ud af Europa med et brag mod Genk, der besejrede den danske klub med en samlet målscore på 9-4 over to kampe. Foto: OLIVIER HOSLET Vis mere Brøndby røg ud af Europa med et brag mod Genk, der besejrede den danske klub med en samlet målscore på 9-4 over to kampe. Foto: OLIVIER HOSLET

Særligt skuffende har det været for Brøndby, som i modsætning til FC Midtjylland har stolte internationale bedrifter i bagagen. Kigger vi på tidligere sæsoner, så er de hvert år siden 2014 røget ud af Europa League-kvalifikationen.

Her har modstanderne været Club Brugge, PAOK, Panathinaikos, Hajduk Split og senest Genk.

Det er altså langt fra hold fra den øverste internationale hylde. Og selv om det heller ikke er hold, Brøndby ligefrem bør slå, er det ikke godt nok for et hold med Brøndbys nuværende format og historiske bedrifter at mislykkes så konsekvent.

FC Midtjylland og Brøndby har for længe skuffet i europæisk sammenhæng, mens FC København alene trækker det hårde, lange læs.

Ståle Solbakkens FCK har leveret stærke resultater i Europa, og det kalder på respekt fra Brøndby og FC Midtjylland, mener fodboldtræner Peter Sørensen. Foto: REGIS DUVIGNAU Vis mere Ståle Solbakkens FCK har leveret stærke resultater i Europa, og det kalder på respekt fra Brøndby og FC Midtjylland, mener fodboldtræner Peter Sørensen. Foto: REGIS DUVIGNAU

Hatten af for FCK, men det bør ikke kun være dem, der flager med de rød-hvide farver i de store europæiske kampe.

Kom nu med ind i den internationale kamp, FCM og Brøndby!