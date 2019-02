Så ruller Superligaen heldigvis igen, og de første seks kampe drejer sig frem for alt om, hvem der kan bringe sig i sikkerhed i top-seks sammen med FCK og FCM.

I aften spilles ikke bare den første kamp i foråret i Superligaen, men også rundens mest spændende kamp.

Vinder Esbjerg over AGF i aften, bøjer jeg mig i støvet, for så er top-seks inden for reel rækkevidde for oprykkerne.

Jeg havde ikke set det komme, men at det vitterligt kommer dertil er også stadig meget usikkert, for ud over OB kan netop aftenens modstander AGF udfordre dem.

AGF har ramt plet i analysen af, hvor de burde forstærke sig. Tingager bliver en stærk stopper, og hvor god Kamil Grabara er, ved jeg ikke, men han er utvivlsomt en forstærkning Peter Sørensen

Esbjerg har udelukkende forstærket sig med Carlo Holse, og de andre hold, der kæmper om placeringer i top-seks, har heller ikke rigtigt rørt på sig i transfervinduet, så groft sagt kan man vel forvente mere af det samme fra de kanter.

AGF har imidlertid været meget aktive på transfermarkedet i vinterpausen, og som jeg tidligere har skrevet, mener jeg, at AGF har ramt plet i analysen af, hvor de burde forstærke sig.

Jeg er sikker på, at Frederik Tingager bliver en stærk stopper, og hvor god Kamil Grabara er, ved jeg ikke, men han vil utvivlsomt være en forstærkning. Og det er helt afgørende at få en bedre målmand ind på holdet, men det vil ikke i sig selv være nok for AGF, at disse spillere slår til.

Det udslagsgivende bliver om, Patrick Mortensen bliver AGFs nye topscorer i foråret. Der skal ikke så meget til, så hvis han ikke bliver det, så er hverken han god nok til AGF eller AGF god nok til top-seks.

Men bliver han omvendt lige så god for AGF, som han har været for Sarpsborg i Norge, har AGF gode chancer for at kravle op og lege med på næstøverste etage i Superligaen, hvor de jo egentlig hører hjemme, men ikke siden 2011/12-sæsonen er endt i nærheden af.

AGFs forsvarsorganisation er god nok til top-seks, og spiller for spiller kan AGF også måle sig med holdene under top-tre, men David Nielsens analyse har hen over efteråret ofte været, at hans hold har været bedre uden en decideret angriber på forreste position. Det har han muligvis ret i, men AGF har også scoret for få mål.

Og det er det, som Patrick Mortensen er hentet til Aarhus for at ændre på. På den måde står og falder AGFs forår på mange måder med Patrick Mortensen.

Er Patrick Mortensen manden med den forløsende målnæse, eller vil han som rigtig mange stjerner fra den norske Eliteserie falde igennem i den danske Superliga?

Patrick Mortensen i aktion for sin tidligere klub Sarpsborg

Har han evnen til at levere i AGF, hvor så mange ikke har haft styrken og mentaliteten, det kræves for at tilfredsstille de store forventninger fra nær og fjern?

Kan han håndtere den store medieopmærksomhed, som han end ikke tilnærmelsesvist har oplevet i nogle af sine tidligere klubber - hverken i Danmark eller i Norge?

Er han slet og ret god nok til at være den angriber, som AGF har savnet siden Peter Graulund?

Jeg er ærligt talt i tvivl.